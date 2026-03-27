Sylvie Meis en haar zoon Damián van der Vaart hebben beiden een ontzettend druk leven. De zeldzame momenten dat ze samen zijn, betekenen dan ook veel voor de presentatrice en model. Op Instagram deelt ze een mooi bericht met haar zoon.

Meis kreeg haar zoon samen met oud-topvoetballer Rafael van der Vaart. De twee waren van 2005 tot 2013 met elkaar getrouwd. De 19-jarige Damián treedt nu in de voetsporen van zijn vader als voetballer.

Hij speelt als middenvelder bij Jong Ajax en woont dus in Nederland om in Amsterdam te kunnen trainen. Zijn ouders wonen allebei in het buitenland. Van der Vaart woont in Roemenië met zijn vriendin Estavana Polman. Zij handbalt daar bij Rapid Boekarest. Hij is wel regelmatig in Nederland als analist bij NOS rond wedstrijden van het Nederlands elftal.

Meis woont en werkt in Duitsland als presentatrice, onderneemster en model. Ze is ontzettend populair en mocht onlangs nog de Female Empowerment Award in ontvangst nemen. Door haar drukke carrière mist ze soms wel tijd met haar zoon. Maar de twee proberen wel de tijd te nemen voor elkaar.

'Hij mag dan druk zijn...'

Dat laat de 47-jarige zien in een post op Instagram. "Hij mag dan druk zijn", schrijft Meis over haar zoon met een emoji van een voetbal. "Hij maakt nog steeds tijd voor een etentje met zijn moeder." Dat emotioneert haar, zo blijkt uit de smiley met tranen in de ogen. Damián reageert met een heleboel hartjes op het bericht. De twee genoten van een avond samen in Hamburg.

Paparazzi

Damián heeft met zijn moeder wel afspraken gemaakt over haar berichten op sociale media. Hij houdt er niet van om in de spotlight te staan of achtervolgd te worden door paparazzi. "Als we op vakantie gaan kan hij nog steeds in de auto zeggen: 'Oh mam, er is toch geen paparazzi hè. Oh mam, niks posten hè, zodat ze niet weten waar we zijn.'", vertelde Meis daarover.

Daar hebben ze nu een oplossing voor gevonden. "Ik post het wel, maar op een later moment", aldus Meis. "Ik denk wel dat hij het jammer vond en vind dat bepaalde dingen heel publiekelijk bij ons waren. Maar niet het feit dat wij publieke personen zijn."

Voetbalcarrière

Damián maakte begin dit seizoen zijn profdebuut bij Jong Ajax. Dat deed hij als invaller in een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch begin augustus. Inmiddels heeft hij al negentien duels gespeeld voor de ploeg.