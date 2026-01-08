Estavana Polman is al jaren samen met Rafael van der Vaart en volgens de oud-voetballer hoeft hij niet uit te leggen waarom hij op haar valt. Het handbalicoon licht wel toe wat haar zo aantrekt aan haar vriend.

“Zelfs een blinde ziet hoe mooi ze is”, zegt Van der Vaart is zijn boek ‘Alles op intuitie’ over de vrouw waar hij al negen jaar mee samen is én een achtjarige dochter mee heeft. Jesslyn werd in 2017 geboren en heeft een halfbroer. De negentienjarige Damián, die bij Ajax voetbalt, is de zoon van Van der Vaart en Sylvie Meis, zijn eerste vrouw. Dat huwelijk liep in 2013 op de klippen.

'Paar kilo meer is niet erg'

Tijdens een etentje met de nodige wijn wil ook de 33-jarige Polman wel wat zeggen, zo lezen we in het boek: “Ik vind: Rafael heeft echt goede billen. Dat vind ik wel belangrijk. Sommige mannen hebben een knappe kop, maar dan zulke dunne beentjes, geen kont, ik vind dat dus geen vent. Ik hoef geen vent met een sixpack. Jongensachtig, daar hou ik niet van. Paar kilo meer is niet erg. Het moet in proportie zijn. Je ziet er goed uit, schat.”

Van der Vaart: “Heel lief dat je dat zegt.”

Polman: “Hij was weleens wat te zwaar.”

Van der Vaarts gezicht betrekt enigszins: “Ai, te vroeg gejuicht.”

“Nee, dat is niet erg liefie”, stelt Polman. “Maar dan zit hij zichzelf in de weg, ging hij zwaarder ademen. Hij moet wel tachtig jaar worden.”

Padel

Van der Vaart legt dan uit waar zijn extra kilo’s gebleven zijn. “Ik had geen passie toen nog, voetbalde niet meer", aldus de 109-voudig Oranje-international. "Daarom ben ik zo blij met dat padel.” De voormalig middenvelder is veel te vinden op te padelbaan en dat heeft dus ook een positief effect op zijn gewicht.

WK handbal

Polman is al jarenlang een van de boegbeelden van het Nederlandse handbal. Eind vorig jaar nam ze na het WK in Nederland en Duitsland met een vierde plaats afscheid bij Oranje. De spelmaker speelt nog wel bij topclub Rapid București. Samen met haar dochter woont ze dan ook in de Roemeense hoofdstand. Van der Vaart verdeelt zijn tijd tussen Nederland en Roemenië.