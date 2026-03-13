Ex-topvoetballer Rafael van der Vaart was vrijdag te gast in een tv-programma. Dat is niet zo bijzonder, want de voormalig speler van onder meer Ajax en Oranje duikt vaker op voor de camera's. Maar ditmaal had hij een bijzondere rol.

Van der Vaart, die een relatie heeft met tophandbalster Estavana Polman, bleek namelijk ook te zijn ingehuurd als spreekstalmeester van Carrie op Vrijdag. Direct bij het begin van het programma vertelde hij wie er te gast is. "Het is vrijdag 13 maart. Live vanuit het leukste clubhuis van Nederland is hier Carrie op Vrijdag", trapte hij af.

King of the court

Een van de gasten was John van Lottum. De voormalig tennisser is nu 'Prins Padel', aldus Van der Vaart. Zichzelf omschreef hij als 'de echte king of the court'. Carrie is dan weer "de vrouw die niet scoort op de paldebaan, maar wel in het clubhuis".

De omschrijving clubhuis is overigens niet gelogen. Het programma wordt opgenomen in het clubhuis van de voetbalclub IJsselmeervogels in Spakenburg.

Verlangen naar het woonwagenkamp

Vervolgens zei presentatrice Carrie ten Napel dat de woonwagencultuur in de voorselectie zit om UNESCO-werelderfgoed te worden. Van der Vaart groeide op in een woonwagenkamp.

"Ik mis het gewoon elke dag. Ik vind het echt waanzinnig. Ik zou graag terug willen. Maar Estavana... Nou.. Nee, ik denk het niet", zei Van der Vaart. Daarna omschreef hij wat hij mist: "Het vrije gevoel. Elke dag vakantie. Dat gevoel had ik daar. Camping."

Raymond van Barneveld krijgt hulp

Van der Vaart bood onlangs topdarter Raymond van Barneveld aan om hem te helpen met het weer op gang trekken van zijn loopbaan. Al een tijdje loopt het niet lekker bij Barney. De vijfvoudig wereldkampioen is zeer dankbaar met het aanbod van Van der Vaart.