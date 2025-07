Endrick wil voor zijn kansen gaan bij Real Madrid, zoveel is duidelijk. De piepjonge Braziliaan (18) is momenteel op huwelijksreis, maar niet alleen met zijn vrouw. De spits heeft een speciale gast meegenomen, om zo indruk te maken op zijn trainer Xabi Alonso.

Real Madrid-aanvaller Endrick heeft zijn fitnesstrainer meegenomen op huwelijksreis naar Japan, meldt het populaire Spaanse sportprogramma "El Larguero".

De 19-jarige topspeler wil zich zo snel mogelijk herstellen van de blessure die hem sinds mei parten speelt. Door de hamstringblessure miste de Braziliaanse international het WK voor clubs, waar Gonzalo Garcia van profiteerde en indruk maakte in de VS. Endrick is vastbesloten om zijn fysieke problemen te overwinnen en de nieuwe trainer, Alonso, te overtuigen van zijn waarde.

Verhuurperiode zit er niet in

Een verhuurperiode in het nieuwe seizoen is voor de jonge aanvaller geen optie. Dat is een gemiste kans voor PSV, dat héél even werd gelinkt aan Endrick. De Eindhovense club staat er na Romario en Ronaldo om bekend uitstekend om te gaan met jonge Braziliaanse aanvaller.

Afgelopen seizoen kreeg Endrick onder Carlo Ancelotti weinig speeltijd en werd hij vooral als invaller in de slotfase gebruikt. Hij scoorde slechts 7 keer en gaf 1 assist in 37 wedstrijden in alle competities. Daar had hij overigens maar 847 minuten voor nodig. Endrick speelde ook al veertien interlands voor Brazilië, waarin de kleine dribbelaar drie keer trefzeker was.

Vrouw van Endrick

Gabriely Miranda is de vrouw van Endrick. Zij is 24 jaar en heeft meer dan een miljoen volgers op Instagram. De twee zouden elkaar zijn tegengekomen in een winkelcentrum in Brazilië, waar zij hem zag zitten en meteen onder de indruk was. "Ik wist niet eens dat hij een voetballer was", sprak Miranda destijds.

