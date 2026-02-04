Het vertrek van Jack van Gelder bij programma's als De Oranjewinter doet een hoop stof opwaaien. Al wekenlang beheerst de soap rondom het vertrek van het televisieboegbeeld bij programma van Hélène Hendriks menig tv-uitzending. Ook bij Vandaag Inside gingen de heren en dame aan tafel er uitgebreid op in, waardoor er nieuwe informatie op tafel kwam.

Van Gelder was een belangrijke kracht bij het programma van presentatrice Hélène Hendriks. Maar toen De Oranjewinter weer op de buis kwam, was Van Gelder niet te bekennen. Volgens Hendriks had dat met vakanties te maken en zou hij terugkeren in de zomer, maar dat gaat er niet meer van komen.

Na een gesprek met Talpa werd vorige maand duidelijk dat Van Gelder niet meer zou terugkeren. De voorbije periode gingen er ook meerdere geluiden over een akkefietje met de 75-jarige en een redacteur van het programma, waartegen Van Gelder zou zijn uitgevallen.

Kritiek op leiding Talpa

In de meest recente Vandaag Inside-aflevering werd Tina Nijkamp bevraagd naar de rel. De televisie-expert vindt dat de Talpa-leiding te laat heeft gereageerd, waardoor er de meest wilde verhalen rondgingen. "Als Jack iemand toegeschreeuwd heeft, dan ga je meteen als programma zitten met diegene en betrokkenen. En dan vind je daar wat van, dan zeg je we gaan wel of niet verder en dan gooi je er een statement er uit."

Dat gebeurde volgens hen niet, waardoor er wat schimmige verhalen de wereld in werden geslingerd. Ook Hélène Hendriks, die Van Gelder graag wilde behouden, werd daar bij betrokken.

'Kort lontje' Jack van Gelder

Johan Derksen onthulde eerder al dat Van Gelder was uitgevallen tegen een redacteur en weet daar meer over. "Jack heeft een kort lontje, eigenlijk heeft hij hetzelfde gedaan als Matthijs van Nieuwkerk: stemverheffing tegen een jonge redacteur. Dat is Jack, ik ken hem al 35 jaar. Prima collega, maar licht ontvlambaar. Hij scheldt iemand verrot en is het na twee minuten vergeten, is weer dikke vrienden, maar die iemand zit er wel mee..."

Derksen weet dat er tussen Talpa en Van Gelder vier gesprekken zijn gevoerd. Uiteindelijk was de conclusie dat de twee partijen niet met elkaar verder zouden gaan. Daardoor is Van Gelder niet meer te zien in De Oranjezondag en de Oranjezomer. "Dat was niet nodig geweest, één groep is de dupe: de kijkers, want Jack was belangrijk voor het programma omdat hij discussie uitlokt."

Vertrek door achterdeur

Volgens Derksen stak Van Gelder tijdens het gesprek 'zijn hakken in het zand', waardoor het niet tot een overeenkomst kwam. Van Gelder mocht namelijk gewoon blijven, maar dan wel minder frequent dan hij eerder te zien was. Nu is hij dus plots vertrokken. "Jammer dat hij na zo'n carrière hier door de achterdeur is vertrokken", stelt Derksen.