Vandaag Inside pakt groots uit deze zomer. Presentator Wilfred Genee en mediapersoonlijkheden Johan Derksen en Wilfred Genee gaan eerst naar Curaçao, vervolgens komen tijdens het WK zelfs twee uitzendingen per dag. Maar van het hoe en wat op het Caraïbische eiland weet Van der Gijp niets.

Maandenlang werd met veel bombarie gesproken over de mogelijke reis van Vandaag Inside naar Curaçao. In maart werd definitief de trekker overgehaald. Vanaf maandag 18 mei is het populaire programma te zien vanaf het Corendon Mangrove Beach Resort. Populaire gasten als Valentijn Driessen, Merel Ek, Bas Nijhuis en Chris Woerts maken hun opwachting. Op 29 mei is de laatste uitzending, waarna Hélène Hendriks het stokje overneemt.

Van der Gijp heeft geen idee wat hij kan verwachten van Curaçao. "Waarom wij er heen gaan, weet niemand", zegt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp, die in dezelfde periode ook naar het eiland vliegt. Schrijver Michel van Egmond wil meer weten. "Iemand moet dat toch verzonnen hebben, en iemand heeft zich vast afgevraagd: hoezo? Wat is toen het antwoord geweest?", wil hij weten.

"Ik zeg jou heel eerlijk Mich, ik vind het onzettend leuk en ik merk dat iedereen van de redactie en make-up er zin in heeft om daar naar toe te gaan. Maar waarom wij gaan, weet niemand. Dat weet écht niemand", is Van der Gijp stellig. "Want wat is nou de slechtste maand voor het nieuws? De maand voor het WK. Dan gebeurt er niks. Er is geen wielrennen, er is geen politiek. Er is niets. Dus waarom wij daar zitten, ik weet het echt niet."

Podcast ook mee naar Curaçao

Van der Gijp heeft dan ook geen flauw benul hoe het veelbesproken drietal het programma gaat vullen. "Iedereen denkt dat ik mij overal heel de dag mee bemoei. Maar als er iemand zegt: 'We gaan het op Bali maken…' Ik vind het allemaal prima, kan mij het nou schelen."

Volgens Van Egmond wordt het een 'heel mooi experiment'. Van der Gijp gaat vervolgens verder door te zeggen dat hij niet begrijpt waarom de schrijver, Wim Kieft en Rob Jansen ook naar Curaçao gaan. "Omdat jij er zit, wij willen niet zo lang zonder jou", reageert Van Egmond. "Dat is de reden. Zo lang kunnen wij jou niet missen. Wij zitten er met een reden, nu jullie nog."