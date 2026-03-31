Wim Kieft (63) begint steeds minder zin te krijgen in de trip die hij met de podcast KieftJansenEgmondGijp naar Curaçao zal maken. De oud-topvoetballer gaat daar video's en podcasts maken met zijn voetbalvrienden, maar het schema is volgens hem wel erg druk.

"Ik heb Rob Jansen net horen uitleggen wat hij allemaal wil gaan doen op Curaçao. Dan denk ik wel een beetje: 'Jezus mina, heb ik hier allemaal wel zin in?'", begint Kieft over de trip naar Curaçao die is geregeld door zijn vriend en zaakwaarnemer Rob Jansen. Tijdens de trip gaat Kieft in het voorjaar samen met vrienden en podcastmakers René van der Gijp, Michel van Egmond en Jansen naar Curaçao om daar de podcast en verschillende video-ideeën op te nemen.

'Ik ga jullie niet in de steek laten'

Voor Kieft is het schema dat Jansen op poten heeft gezet voor de daginvulling op Curaçao wel erg vermoeiend. "De eerste paar dagen denk ik dat ik het heel leuk vind. Maar de laatste dagen denk ik toch dat ik zoiets van 'jezus mina' heb. Die Rob heeft gewoon van de ochtend tot de avond een draaiboek in elkaar geflanst. Ik ben onderdeel van de man cave hè, dus ik ga jullie natuurlijk niet in de steek laten."

Toch stelt Kieft aan het einde dat hij wel 'zin heeft' in de trip. "Ik weet niet precies wat ik ervan moet denken. Valentijn Driessen vind ik leuk, die zal daar wel rondlopen. Ik verheug me er wel op, maar ik zou willen dat je ook een beetje zelf de regie in eigen handen kan houden." Kieft zal ook zijn vriend Van der Gijp soms moeten missen. Hij is in dezelfde periode ook voor Vandaag Inside in Curaçao en zal dus ook dat programma moeten opnemen.

Memphis Depay

Kieft was afgelopen dagen een veelbesproken naam in de Nederlandse voetbalwereld. De oud-voetballer vergeleek in zijn column in de Telegraaf een fitte Memphis Depay met Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Kylian Mbappé. De opmerkingen bereikten zelfs zijn oud-ploeggenoot en bondscoach Ronald Koeman, die de vergelijking ook wat overdreven leek te vinden.