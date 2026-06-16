René van der Gijp is al jaren een vast gezicht op televisie en tijdens het WK voetbal komt ook zijn zoon vaak voorbij. Nicky (25) is tenslotte de vaste sidekick bij het dagelijkse SBS-programma 'Het Oranje Café'. Zijn tv-optredens zijn thuis regelmatig onderwerp van gesprek, maar René heeft daar nu ook publiekelijk zijn mening over gegeven.

Van der Gijp junior hoefde niet lang na te denken over of hij wel of niet de vaste gast bij het programma van presentator Sam van Royen wilde worden, zo vertelt hij tegen Shownieuws: "Ik heb nu een paar dingetjes gedaan en weet echt wel wanneer ik ja of nee tegen iets kan zeggen. Hiervan wist ik wel vrij snel: hier wil ik ja tegen zeggen. Zo'n kans tijdens het WK met Sam samen, hoe vaak ga je die krijgen?"

Nicky komt steeds vaker op televisie en dus gaan de mensen in het land steeds vaker iets van hem vinden. Vader René maakt zich echter geen zorgen, maar stipt bij Shownieuws wel nog een verbeterpuntje aan: "Het is een leuk ventje en een positief gozertje dus dat komt wel goed. Hij praat wel veel, eigenlijk te veel. Ik wil er nog weleens tussenkomen en dan zegt hij: nu even niet, graag."

Al snel blijkt de oud-voetballer het zoals wel vaker een beetje te overdrijven. "Nee, dat valt wel mee", voegt hij er lachend aan toe.

De twee hebben het met elkaar ook over de tv-optredens van Nicky. "Ik denk dat mijn vader nooit inhoudelijk kritiek heeft op mij of hoe ik het doe", vertelt de jongste Van der Gijp. "Het enige wat hij belangrijk vindt, is hoe je jezelf presenteert. Hij zegt ook altijd: wat het belangrijkst is voor de mensen, is dat het leuk was."

Wat dat betreft denkt Nicky dat zijn vader wel tevreden is over zijn programma: "Het was snel, de dynamiek was goed, het was gezellig. Dat is waar hij het meest op let. Hoe ik me daar aan aanpas en hoe ik me kleed, daar heeft hij kritiek op en daar luister ik ook naar. Maar over de inhoudelijk dingen hebben we het bijna nooit."

'Dat gaat een keer gebeuren'

Van der Gijp heeft vertrouwen in zijn zoon, maar ziet in de toekomst ook nog een taak voor zichzelf weggelegd. "Hij gaat ooit ook een keer, zoals Wim Kieft altijd zegt, in zichzelf geloven. Dat gaat een keer gebeuren en dan moeten we hem met beide voetjes op de grond houden", lacht de vaste gast van Vandaag Inside.

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