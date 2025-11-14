Estavana Polman was jarenlang hét boegbeeld van het Nederlandse handbal. Ondanks haar bijna legandarische status werd ze eind 2024 voor het eerst gepasseerd voor Oranje. Ze knokte zich ondanks flink wat tegenslagen in haar leven naar de absolute wereldtop. Onderweg verleidde ze Nederland met haar spontane babbel en kreeg ze een kind met vriend en oud-topvoetballer Rafael van der Vaart. Vlak voor een bijzonder WK in eigen land kondigde ze haar afscheid aan.

Polman groeide op in een volksbuurt in Arnhem. Op jonge leeftijd viel haar handbaltalent al op en mocht ze naar de HandbalAcademie op Papendal. In juli 2009 werd haar wereld door elkaar geschud. Met haar familie was ze op weg naar een vakantieadres in Italië toen het in Duitsland helemaal mis ging. De auto van het gezin moest plots uitwijken, raakte in een slip, sloeg over de kop en kwam in de vangrail terecht.

Zwaar ongeluk

Estavana was er het slechtst aan toe. Waar haar vader en haar ook op hoog niveau handballende tweelingbroer Dario er zonder verwondingen afkwamen, werd bij haar moeder door glasscherven een slagader geraakt en bleek Polman zelf twee ruggenwervels te hebben gebroken. "Ik kon me even helemaal niet meer bewegen", vertelde ze daar later over. "Mijn rug is vaak stijf. Maar ik mag niet klagen, als je ziet hoe erg het was en hoe goed we eruit gekomen zijn."

Estavana Polman in Oranje

Het ongeluk leerde Polman relativeren, maar betekende allesbehalve het einde van haar ambitie om de top te bereiken. Een jaar later maakte ze haar debuut in het grote Oranje en verdiende ze een transfer naar Denemarken. In die ijzersterke competitie zou ze uiteindelijk elf jaar spelen.

i Oranje, met links Estavana Polman na het brons op het WK van 2017. © Getty Images

Met een generatie met onder anderen Tess Wester, Angela Malestein, Yvette Broch en Lois Abbingh bestormde Oranje ondertussen de wereldtop. Na zilver in 2015 en brons in 2017 werd Nederland, mede dankzij 58 treffers van Polman, in 2019 voor het eerst wereldkampioen. De Arnhemse werd uitgeroepen tot beste speelster van het WK en de jonge vrouwen groeiden uit tot bekende Nederlanders.

i Estavana Polman en Angela Malestein met de prijs voor Sportploeg van het Jaar in 2019. © Pro Shots

Tv-carrière

Polman werkt sindsdien met grote regelmaat mee aan verschillende tv-programma's als Vandaag Inside en ze presenteerde zelfs Beter laat dan Nooit, waarvoor ze zelfs genomineerd werd als beste televisietalent. Ze greep naast de prijs, die ging namelijk naar Merel Ek. Met haar optredens liet ze overigens zien niet alleen talent voor handbal te hebben en dat viel de kijkers ook op.

Blessure na blessure

In 2020 ging het helemaal mis. Polman scheurde de kruisband in haar rechterknie. Het kostte haar het EK, maar de Olympische Spelen van Tokio (2021), die door de pandemie een jaar waren uitgesteld, zou ze wel halen. Twee maanden voor de Spelen ging het echter opnieuw mis. Tijdens een duel van haar club Esbjerg tegen Odense begaf haar rechterknie het. Polman schreeuwde het uit van de pijn, maar liet zich er opnieuw niet onder krijgen. Al snel keek ze weer vooruit, naar de Spelen van 2024 in Parijs.

Rafael van der Vaart

Polman had tot 2015 een relatie met voetballer Mart Lieder. Die is inmiddels getrouwd met keepster Tess Wester, terwijl Polman zelf sinds 2016 samen is met Rafael van der Vaart. Samen met de oud-international heeft een dochter Jesslynn (geboren in 2017).

In een realitysoap die Polman in de periode van haar zwangerschap bij De Telegraaf had, vertelde ze hoe dolblij ze was toen bleek dat ze in verwachting was en onthulde ze 'een fantastische bevalling' gehad te hebben. "Ik was om 10 uur in het ziekenhuis en 's avonds weer lekker naar huis! Echt top."

i Estavana Polman en Rafael van der Vaart, toen en nu. © Getty Images

Damian van der Vaart

Van der Vaart heeft een zoon uit zijn eerdere relatie met Sylvie Meis. De 18-jarige Damian voetbalt bij Ajax in de jeugd en woont bij de ouders van zijn vader, zijn opa en oma dus. Polman zelf woont met Jesslynn in Roemenië, waar ze onder contract staat bij Rapid Boekarest. Van der Vaart vliegt heen en weer tussen de twee landen en is bijzonder populair in Boekarest, zo vertelde Polman: "Raf is echt een held hier."

i De familie Polman / Van der Vaart. Instagram en Getty Images

In het begin van haar relatie met Van der Vaart wist Polman niet wat ze meemaakte, zo vertelde ze. Vooral van de paparazzi schrok ze flink: "Het was doodeng als Rafael en ik samen in de auto reden en ze ons achtervolgden." Polman stelde verder een prima relatie te hebben met zowel Damian als diens moeder Sylvie Meis. "Ik heb vanaf dag één gezegd: ik vind dat heel belangrijk."

Polman en Van der Vaart zijn dus al jaren jaar samen, maar toch is er nog iets dat de oud-voetballer nog graag eens met zijn vriendin zou willen doen: trouwen. Dat zag Estavana niet direct zitten, maar zeg nooit nooit. “Wie zegt er nou ‘nee’ tegen mij?”, grapte Van der Vaart daarover.

Olympische Spelen in Parijs

Ook begin 2024 kampte Polman weer met de nodige blessures. Ze was net op tijd hersteld om nog een rol te kunnen spelen in het olympisch kwalificatietoernooi dat Oranje een ticket voor de Spelen opleverde. Voor toenmalig bondscoach Per Johansson was er geen twijfel: "Een fitte Estavana wil je er altijd bij hebben."

Einde aan tijdperk bij Oranje

De Spelen werden uiteindelijk niet het succesverhaal waar op werd gehoopt. Oranje greep naast de medailles en daar baalde Polman uiteraard stevig van. In aanloop naar (het eveneens teleurstellend verlopen) EK handbal eind 2024, sloeg de nieuwe bondscoach Henrik Signell ook nog eens een compleet andere route in. Hij had Polman niet meer nodig.

2025

2024 werd uiteindelijk een jaar om snel te vergeten voor Polman. De eerder genoemde blessures, het feit dat ze gepasseerd werd voor Oranje én een nieuwe blessure die haar het einde van 2024 ook nog eens kostten, hoopte ze in 2025 achter zich te laten.

Terug in Oranje

Net na Valentijnsdag fleurde het jaar op voor Polman. Ze werd door de veelbesproken bondscoach Signell alsnog weer opgeroepen voor Oranje. Zij mocht tijdens de Golden League na maandenlang gepasseerd te zijn eindelijk weer dromen van het nationale elftal en dat met een bijzonder WK voor de boeg.

WK in eigen land

Nederland organiseert het WK handbal samen met Duitsland van 27 november tot en met 14 december. De Nederlandse vrouwen spelen alle wedstrijden in Ahoy Rotterdam. Polman zit weer bij de selectie en kan dus nog één keer schitteren voor eigen publiek. Bondscoach Henrik Signell heeft de selectie van Oranje bekendgemaakt en de ervaren speelster zit erbij.

Voor Polman wordt het een speciaal WK, zo liet ze eerder weten aan Sportnieuws.nl. "Voor je eigen fans spelen, die allemaal voor ons komen kijken. Dat is toch te gek? Dit is een droom die uitkomt, de kers op de taart", zei ze. Bovendien wordt het haar laatste optreden in Oranje. Vrijdag kondigde namelijk haar afscheid aan van de nationale ploeg.

"Na ruim 15 jaar bij het Nederlands team is de tijd gekomen voor een nieuwe fase", vertelt Polman samen met Lois Abbingh in een afscheidsfilmpje. "We zien dit toernooi, een uniek WK in eigen land, als een mooi moment om een punt te zetten achter onze tijd als international."

Paspoort Estavana Polman