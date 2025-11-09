Erben Wennemars mocht weer hartjes uitdelen bij RTL Tonight en gaf die zondagavond aan niemand minder dan ex-topschaatser Michel Mulder. Die ging vorige week onder het mes om geopereerd te worden aan een goedaardige tumor in zijn hoofd. Dat ging de olympisch kampioen op de 500 meter niet in de koude kleren zitten en dus stak schaatsicoon Wennemars hem live op televisie een hart onder de riem.

"Een fantastische sportman", begint Wennemars zondag zijn lofzang in de talkshow op RTL 4. "De hartjes zijn voor hem. De tumor was toch een beetje gegroeid. Daar is hij aan geopereerd en die operatie is geslaagd. Hij was heel bang dat zijn gelaat zou veranderen, dat zijn spieren zouden verminderen in zijn gezicht. Dat is niet gebeurd, maar hij was ook bang voor zijn gehoor en die vrees is de waarheid geworden. Hij is nu doof aan één oor en dat is vervelend voor hem, want hij is ook zanger."

'Wow...'

Wennemars onthult dat hij vlak voor de uitzending nog met Mulder geappt heeft en hij had goed en minder goed nieuws. "Het herstel gaat goed, maar hij is ook nog steeds topsporter. Hij wil graag snel, maar daardoor heeft hij wel een tegenslagje gekregen. Hij wilde te graag en te snel. Hij moet nu echt héél rustig aan doen en dat is niet makkelijk voor een topsporter. Dus dat moet hij doen en dan hopen we dat het helemaal goed komt en dat hij binnenkort weer kan zingen." Zijn betoog kreeg zelfs Amerika-journalist Michiel Vos stil aan tafel: "Wow..."

Ruzie tussen Van Gerwen en Van Barneveld

Wennemars wilde zich ook nog even bemoeien met het verbale oorlogje dat topdarters Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld hadden over de vrouwelijke topdarter Beau Greaves. Van Gerwen vond het onzin dat Van Barneveld zei dat Greaves misschien wel in de Premier League zou komen. Wennemars koos de kant van Barney. "Het is natuurlijk onzin dat ze dat niet zou kunnen halen", is Wennemars van mening. "Als ze Luke Littler verslagen heeft en Michael van Gerwen bijna, dan is ze er gewoon klaar voor."

'De nieuwe Max Verstappen'

Tot slot zag Wennemars in motorcoureur Collin Veijer 'de nieuwe Max Verstappen'. "Als de hype rond Verstappen over een paar jaar klaar is en we weg zijn van Circuit Zandvoort, gaan we met z'n allen naar Circuit Assen, want daar rijdt Veijer over een paar jaar in de MotoGP. Hij kan daar echt mee gaan doen om de prijzen."