Collin Veijer heeft zondag zijn allereerste podiumplek gepakt in de Moto2. De als derde gestarte Nederlander reed lang aan kop bij de GP van Portugal, maar werd drie ronden voor het einde ingehaald door kampioenschapsleider Diogo Moreira. Veijer droeg zijn podiumplaats op aan zijn familie. De motorcoureur verloor dit jaar twee jonge familieleden, van wie één afgelopen week.

"Deze is voor mijn familie, ik hoop ze veel kracht te geven", zei de 20-jarige Staphorster tijdens het flashinterview na zijn tweede plaats in Portugal. Het andere familielid overleed begin dit jaar. "Dit jaar is zo'n rollercoaster", zei Veijer, ook terugkijkend op zijn polsblessure die hem in zijn debuutseizoen in de Moto2 enkele races kostte.

In Portugal reed Veijer op kop tot drie ronden voor het einde. "Ik wilde zelf het tempo bepalen. Dat ging goed, maar op een gegeven moment werd het gat kleiner. Maar al met al was dit een geweldige race. We gaan ervan genieten."

Beste resultaat voor Veijer in Moto2

Veijer had tot nu toe als beste resultaat in de Moto2 de vijfde plek in Hongarije in augustus. De 20-jarige Staphorster boekte de afgelopen jaren in de Moto3 wel twee overwinningen. Dit seizoen debuteert hij in de Moto2.

Veijer was in Portimão goed weg en had vanaf de eerste bocht alleen Moreira nog voor zich. In de vierde ronde kwam de Nederlander voor het eerst in zijn Moto2-carrière vooraan te rijden, wat hij lang volhield. Aan het einde bleek Moreira net wat sneller. Veijer vierde zijn tweede plek na de finish met een gebalde vuist.

Veijer maakt sprong in WK-stand

Het seizoen eindigt volgende week met een race in Valencia. Moreira verdedigt dan in de jacht op zijn eerste Moto2-titel een voorsprong van 24 punten op de Spanjaard Manuel González. Een overwinning levert 25 punten op.

Veijer stijgt dankzij de 20 punten voor zijn tweede plek naar de vijftiende plek in het kampioenschap. Zijn landgenoot Zonta van den Goorbergh eindigde in Portugal als zestiende en is de nummer 25 van de stand.