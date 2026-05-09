Erben Wennemars is onlangs met zijn gezin verhuisd van Dalfsen naar Zwolle. Maar het schaatsicoon en zijn vrouw Renate lopen in het nieuwe huis nog wel tegen de nodige uitdagingen aan. Voor Erben lijkt geen klus te groot en hij ziet een ingrijpende verbouwing wel zitten. "Het is een beetje uit de hand gelopen."

"We hebben onlangs een markante jaren ’30 woning op een prachtige plek in de binnenstad gekocht. En de klusser in mij is ontwaakt…", schrijft de 50-jarige bij een video op Instagram. Daarin is te zien dat hij het huis helemaal onderhanden neemt. Zijn vrouw Renate weet niet wat ze ziet en lijkt weinig vertrouwen te hebben in de ex-topschaatser als klusser.

'Ik ben het spoor even bijster'

"Ik ben het spoor even bijster", zegt Erben in de video terwijl hij in een enorme puinhoop staat. "Joh, je meent het", hoor je Renate achter de camera zeggen. "Ik wilde even een radiator afsluiten, maar het is een beetje uit de hand gelopen", vervolgt de oud-schaatser.

Toch mag het resultaat er zijn. Even later is de ruimte weer helemaal netjes. "Alles weg, wat goed! Super netjes", zegt Renate vol bewondering tegen haar man. Wennemars heeft de smaak te pakken. "Even dachten we nog dat een likje verf genoeg zou zijn, maar we beseffen ons dat dit de uitgelezen kans is om een huis klaar te maken voor de komende 50 jaar", schrijft hij.

'Beloofd...'

Eerst zijn er nog wat sloopwerkzaamheden nodig. "Voordat je iets moois kunt opbouwen, moet je soms iets afbreken. De basis, die is belangrijk", aldus Wennemars. "En dus ga ik alle leidingen en alle electra vervangen. Het werk waarvan bijna niemand het resultaat ziet, maar dat uiteindelijk voor een groot deel het woongenot bepaalt."

Hij kijkt uit naar de nieuwe uitdaging en doet een belofte aan zijn vrouw. "Alle oude troep eruit. Opnieuw beginnen. Beter opbouwen. En ik geniet met volle teugen. Renate weet het zo net nog niet. Maar het gaat goed komen. Beloofd..."

'Help mijn man is klusser'

Niet iedereen heeft er echter vertrouwen in. Oud-schaatser en commentator Martin Hersman denkt dat Erben binnenkort te zien is in een tv-programma. "Help mijn man is klusser", grapt hij in de reacties op het bericht.

Familie Wennemars

Wennemars zoekt na zijn schaatscarrière nog steeds de uitdaging op. Dat doet hij niet alleen in huis, maar ook op sportief vlak. Zo neemt hij deel aan Hyrox-wedstrijden en voltooide hij onlangs de zware skitocht Patrouille des Glaciers. De zoons van Erben en Renate zijn ook sportief. Joep treedt in de voetsporen van zijn vader als topschaatser terwijl Niels zijn sportieve avonturen vastlegt in video's op sociale media.

