De familie Wennemars wordt al weken geteisterd door een ongewenste gast. Niels, de jongste zoon van schaatsicoon Erben, deelt via zijn Instagram stories een hilarische strijd met een muis die zijn snacks opeet én hij is vastberaden te winnen.

De familie Wennemars verhuisde onlangs van Dalfsen naar Zwolle, waar ze zeventien jaar geleden ook al eens woonden. Aan het nieuwe huis moet nog het nodige gebeuren, en de handige handen van Erben komen daarbij goed van pas. Maar nu blijkt er ook nog een ander probleem: de woning heeft een ongewenste bewoner.

Muizenoorlog

"Inmiddels al een paar weken in zware oorlog met snacknakkers", schrijft Niels bij zijn story. In de video sluipt hij voorzichtig naar de keuken om het ongewenste dier te zoeken. "We gaan hem catchen op heterdaad", fluistert hij tegen de camera terwijl hij de muis probeert op te sporen. Als hij de lade opentrekt, vindt hij in eerste instantie niets, maar laat hij wel een aangevreten pak pasta zien. Dan draait hij zich plotseling om en ziet hij de muis wegsprinten. Voordat hij iets kan doen, verdwijnt het beestje onder de kast.

Niels laat duidelijk weten niet blij te zijn met de indringer die zijn snacks opeet. In een volgende video schrijft hij dan ook vastberaden: "En ik ga winnen." Vervolgens toont hij de maatregelen die hij heeft getroffen: achter de lade heeft hij meerdere muizenvallen geplaatst om de strijd definitief in zijn voordeel te beslissen.

Niels Wennemars neemt maatregelen tegen de muizen.

Niels Wennemars

Het is niet de eerste keer dat Niels Wennemars de aandacht trekt met zijn avonturen op social media. De jongste telg van de bekende schaatsfamilie is hard aan de weg aan het timmeren als influencer. Eerder ging hij viraal toen hij tijdens een skivakantie in Zwitserland hard ten val kwam, zijn schouder uit de kom vloog en per helikopter moest worden afgevoerd. De rekening daarvoor bedroeg ruim vierduizend euro. "100 euro per minuut is crazy", reageerde hij destijds op de torenhoge helikopterkosten.

Vader Erben omschreef zijn jongste zoon met Pasen dan ook treffend. "Niels Wennemars vandaag 21 jaar en vastberaden om zijn eigen pad te volgen!", schreef de trotse vader op sociale media, vergezeld van een uitgebreide collage vol herinneringen. De muizenoorlog bewijst maar weer eens dat Niels inderdaad zijn eigen weg gaat.

Joep Wennemars

Broer Joep Wennemars is intussen met heel andere zaken bezig. De wereldkampioen op de 1000 meter beleefde een bewogen olympisch seizoen in Milaan, waar hij op de 1000 meter op koers lag voor een medaille maar werd gehinderd door de Chinese schaatser Ziwen Lian. Zaterdagochtend kwam er goed nieuws voor de schaatser: Team Essent maakte de komst van versterking Sebas Diniz bekend waar Joep samen mee gaat trainen.