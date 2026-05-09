Jutta Leerdam is al wekenlang te vinden in de Verenigde Staten en op het Caribische Puerto Rico. Daar leeft ze het ultieme bestaan, al doet ze soms ook een opmerkelijke ontboezeming. Ze zou zonder iets specifieks 'niet kunnen leven'.

Jutta Leerdam geniet de afgelopen maanden van het leven als een superster in de Verenigde Staten. Van uitstapjes met beroemdheden tot een bezoek aan president Donald Trump, de topschaatsster is overal te vinden. Inmiddels timmert ze ook hard aan de weg als influencer, waarin ze haar volgers trakteert meeneemt tijdens haar ideale ochtend.

'De beste ochtend'

Op haar eigen TikTok-pagina deelt ze een nieuwe 'dagvlog' van haar bestaan in Puerto Rico. En heerlijk vertoeven kan ze in de Caraïben zeker. "De beste ochtend", schrijft ze onder de video. Daarop doet ze van alles en nog wat, terwijl ze geniet van de hete temperaturen.

"Spendeer de ochtend met mij in Puerto Rico", begint ze haar vlog, als plots haar hond Thor, die ze samen heeft met vriend Jake Paul, komt aanlopen. "Wil jij met mij mee?", vraagt ze aan haar hond die vervolgens wegloopt. "Dat dacht ik al." Vervolgens neemt Leerdam haar volgers mee op haar dag. "Eerst gaan we even koffie halen."

'Daar ben ik dol op'

Daarna rijdt de 27-jarige Leerdam in een golfkarretje over het resort waar ze verblijft. "Dit is het waterpark en dit zijn de nieuwe bloemen. Ze zijn prachtig", stelt de Westlandse. "Als je me goed kent, weet je dat ik dol ben op bomen en bloemen. En vooral op bomen. Stel je een leven zonder bomen voor. Dan zouden we niet kunnen ademen en het is ook niet mooi. Ik kan niet zonder leven." Naast sporten heeft Leerdam dus ook veel interesse in het plantenrijk, en beschikt ze bovendien over de nodige biologische kennis.

Toch is niet alles altijd fijn op Puerto Rico. "We zijn hier gisteren pas weer teruggekomen van de ranch. Ik was even vergeten hoe warm het hier eigenlijk kan zijn", aldus een oververhitte Leerdam, die vervolgens onder een palmboom van de zon gaat genieten. Op het eind trakteert ze zichzelf nog op een heerlijk gebakje, dat ze vervolgens samen met Jake Paul opeet. Uiteraard mag een ritje in een razendsnelle Ferrari niet ontbreken in haar sterrenbestaan, en heeft ze bovendien ook nog tijd om te sporten. Met haar leven zit het dus wel goed, waardoor het nog maar zeer de vraag is of ze ooit zal terugkeren op de ijsbaan.

