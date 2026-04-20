Topschaatser Jorrit Bergsma kroonde zich afgelopen februari tot de koning van de langebaan op de Winterspelen in Milaan. Zijn unieke prestaties zorgden voor veel publiciteit en nu ook voor een ludiek kunstwerk waarin de veertigjarige Fries schittert samen met de koning.

Bergsma schaats op zijn veertigste vooral nog rond omdat hij het enorm leuk vind. Ook zijn twee kinderen Brent en Barbara Jean zijn voor de topschaatser een drijfveer om door te gaan. Ondanks zijn leeftijd staat Bergsma nog steeds aan de wereldtop, dat bewees hij afgelopen winter.

Heroïsche Spelen

Zo konden de Olympische Spelen van Milaan voor Bergsma na de 10.000 meter al niet meer stuk. Hij stuntte door op de langste afstand een bronzen medaille te winnen. Eerder won de schaatser van Team AH-Zaanlander al eens goud en zilver op die afstand.

De Spelen werden al helemaal heroïsch toen Bergsma op de laatste dag goud wist te pakken op de massastart. Na een vroege aanval van de Fries wist het peloton hem niet meer terug te pakken. Dit resulteerde in een spectaculaire solo-overwinning. Door zijn unieke prestaties mocht Bergsma zelfs de Nederlandse vlag dragen tijdens de sluitingsceremonie van de Winterspelen.

Ludiek kunstwerk van Bergsma en de koning

Na de medailles volgden vele media-optredens en verplichtingen voor Bergsma. Zo ging hij met de andere Nederlandse medaillewinnaars op bezoek bij de koning. Voorafgaand aan dat bezoek grapte Bergsma tijdens een radio-interview dat hij liever een frietje met mayonaise krijgt bij de koning in plaats van een chique diner.

Tot zijn grote verbazing werd Bergsma bij zijn bezoek aan het paleis op zijn wenken bediend. Zo kreeg hij een warme schaal frietjes met mayonaise geserveerd. Na aanleiding van dit grappige moment werd een ludiek kunstwerk gemaakt. Zo schitteren Bergsma, de koning én een bakje friet op een bloemenkunstwerk in het Friese Anna Paulowna. "Super Leuk", reageerde Bergsma via Instagram op het ludieke kunstwerk.

