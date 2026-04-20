Hélène Hendriks keerde zondag na een weekje afwezigheid terug als presentatrice bij de talkshow De Oranjezondag. De voormalig hockeyster haalde nog voor de uitzending een wel heel opmerkelijke actie uit bij één van de gasten.

Voor het laatste reclameblok voordat de uitzending begint, is Hendriks altijd al te zien in een korte promo met één van de gasten. Daarin wordt besproken welke onderwerpen allemaal voorbij gaan komen in de talkshow en deze keer stond ze naast Rutger Castricum. Hij was net bezig aan een verhaal dat ze zondag in de uitzending de asielwetgeving zouden gaan bespreken als Hendriks zich plotseling richt tot iemand in het publiek.

"Is 'ie lekker?", vraagt de presentatrice aan iemand met een biertje. Zelf wil ze ook even proeven en nadat ze het glas krijgt, neemt ze een slok. Dan trakteert ze plotseling Castricum op een bierdouche en maakt ze ook nog wat vechtende bewegingen. Castricum zag de actie niet aankomen, maar kan er ook om lachen. Wel dreigt hij lachend nog even terug richting Hendriks terwijl hij haar bij de haren grijpt: "Ik trek je extensions eruit."

Grap over incident met zanger Gerard Joling

De actie van Hendriks was een grap naar aanleiding van het incident rond zanger Gerard Joling afgelopen weekend. Tijdens een optreden in Boerhaar werd er door iemand in het publiek een biertje gegooid naar de artiest.

Joling was daar niet van gediend en riep de man het podium op. "Weet je hoe dat voelt?", vroeg de zanger aan de man om hem vervolgens op zijn beurt te trakteren op een bierdouche. De twee gingen daarna met elkaar op de vuist, waarna de beveiliging ingreep.

Ruzie in uitzending

Hendriks moest later in de uitzending overigens op haar beurt ook nog ingrijpen toen het uit de klauwen dreigde te lopen. Twee van de gasten kregen het verbaal namelijk flink met elkaar aan de stok. Voetbaltrainer Robert Maaskant, die wekelijks een podcast maakt voor Sportnieuws.nl, belandde in een felle discussie met televisiepersoonlijkheid Victor Vlam.