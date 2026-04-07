Jorrit Bergsma is na enkele weken van rust inmiddels alweer bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat doet de olympisch kampioen nog niet op schaatsen, maar op skeelers. En dat ging pijnlijk mis voor de 40-jarige Bergsma.

Nu het vrijwel overal in Nederland te warm is om te schaatsen, zoeken de topschaatsers hun heil op de skeelerbaan. Zo ook Jorrit Bergsma die twee dagen achter elkaar op rollers te vinden was. Maar waar hij maandag nog hele leuke momenten meemaakte op de skeelerbaan, kreeg hij op dinsdag een zware tik te verwerken.

Nieuwe generatie klaarstomen

Op maandag gebruikte Bergsma, samen met zijn vrouw Heather, de vrije Tweede Paasdag om de volgende generatie klaar te stomen voor het ijs. Zij keken namelijk bij een training van zoon Brent en dochter Barbara Jean, op de skeelerbaan in het Friese Wolvega. Dat ging ogenschijnlijk goed, aangezien de kleine Bergsma-telgen al bochten konden nemen met een stap. Maar dat zelfs hele doorgewinterde atleten als Bergsma zelf ook wel eens moeite hebben, bewees hij op dinsdag.

Pijnlijk moment

Op zijn eigen Instagram-kanaal deelt de 40-jarige schaatser van Team AH Zaanlander namelijk een pijnlijk moment van zijn eigen training. Eerst roept Bergsma nog iets van mysterie op bij zijn volgers met een foto van één van zijn skeelers. Daar valt op dat het voorste wieltje van zijn rechterskeeler kapot is gegaan. Begeleid door het toepasselijke nummer Bad Day schrijft hij daar 'Ouch' bij. En even later wordt bekend waarom hij nou zo'n pijn heeft.

Later deelt Bergsma namelijk een nieuwe story waarop de schade valt te zien. Hij is hard onderuit gekomen en heeft diverse schaafwonden op zijn beide handen en polsen. Bovendien zit de olympisch kampioen op de mass start onder het bloed. Het toont maar weer eens aan dat je op kapotte skeelers niet kan rijden.

Toekomst Bergsma

Gelukkig lijkt het voor Bergsma enigszins mee te vallen wat betreft de schade. En dat is maar goed ook. Ondanks zijn hoge leeftijd is de schaatser uit Aldeboarn namelijk voornemens om nog minstens een jaar door te gaan. Of de focus dan wederom op de langebaan ligt, of overschakelt naar het marathonschaatsen is nog onduidelijk.