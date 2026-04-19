Bij De Oranjezondag ontstond er een fikse discussie tussen voetbalanalist Robert Maaskant en mediapersoonlijkheid Victor Vlam. De voormalig voetbaltrainer nam geen blad voor zijn mond en deelde een flinke verbale tik uit nadat Vlam voormalig D66-leider Sigrid Kaag met de grond gelijk had gemaakt.

De 42-jarige Vlam had in de talkshow van presentatrice Hélène Hendriks geen goed woord over voor Kaag, die inmiddels diplomaat in het buitenland is. Zij had een interview gegeven aan de krant NRC en dat kon Vlam totaal niet bekoren. Hij vond het niet kunnen dat zij naar het buitenland was verhuisd en noemde het gek. "Ik vind dat zij een slachtofferrol inneemt die helemaal niet past", toonde hij zich hard. "Ze was heel erg elitair en neerbuigend."

'Dat vind ik het gevaar van Nederland'

Hendriks vroeg Maaskant aan de desk of hij het daarmee eens was. "Totaal niet", ging hij er meteen met gestrekt been in. "Ik vind dat je zo makkelijk een mening zit te verkondigen over iemand waar je je helemaal niet in kunt verplaatsen. Wat zo iemand allemaal op zich afkrijgt", doelt hij op de honderden (doods)bedreigingen en zelfs een man die met een brandende fakkel voor het huis van Kaag en haar gezin stond. "Dat vind ik het gevaar van Nederland, dat te veel mensen dit op televisie doen. Zomaar hun mening verkondigen..."

'Daar gaat het nu niet om'

Vlam onderbrak Maaskant door te stellen dat hij concreet moest aangeven waarom zijn mening hem niet bekoorde en dat hij maar vaag was. "Ik snap dat je de wereldkampioen debatteren bent geweest en alles kan verdedigen, maar daar gaat het nu niet om. Jij valt iemand af waarvan jij niet in de schoenen kan staan. Op het moment dat je bedreigd wordt en er staan mensen met een fakkel voor je huis..."

'Het is toch geen wedstrijdje?'

Vlam onderbrak Maaskant weer door te stellen dat Geert Wilders 'meer bedreigd wordt dan Kaag'. Maar die opmerking schoot ook bij presentatrice Hendriks in het verkeerde keelgat. "Het is toch geen wedstrijdje wie het meeste bedreigd wordt?", vraagt ze afkeurend. Maaskant feliciteerde Vlam cynisch met zijn opmerking dat hij het Wilders beter vond doen dan Kaag. Vlam lachte Maaskant vervolgens uit en stelde dat hij 'wel heel pro-D66' was. Daarna was Hendriks er klaar mee en maakte ze resoluut een einde aan de discussie. "Nu ga je recht lullen wat krom is."

De Maaskantine

