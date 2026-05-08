Marianne Timmer pinkte deze week een traantje weg. Deze week stond het Nederlandse schaatsicoon stil bij het verlies van twee dierbaren. "Ondanks het gemis, denk ik met zoveel warmte terug."

De 51-jarige Timmer verloor dertien jaar geleden in een kort tijdbestek haar goede vriend en vader Lucas. Laatstgenoemde reed stad en land af om zijn dochter naar de mondiale schaatstop te loodsen. Met succes, want liefst drie keer werd Timmer olympisch kampioene. In 1998 won ze twee titels (1000 en 1500 meter) in het Japanse Nagano, acht jaar later volgde er nog eentje in Turijn op de dubbele sprint.

De voormalig topschaatsster kon die successen dus wel vieren met haar vader en goede vriend Johan. Zij overleden drie jaar nadat Timmer stopte op het hoogste niveau. Via een emotionele post op Instagram staat ze daarbij stil. "Beiden gaan nog elke dag door mijn hoofd. Soms zijn het de herinneringen aan wat we deelden, soms zijn het de gesprekken die we nooit hebben kunnen afmaken", schetst Timmer.

Die momenten komen dagelijks wel eens terug bij de Nederlandse schaatslegende. "Ondanks het gemis, denk ik met zoveel warmte aan hen terug. Twee ontzettend mooie en eerlijke mensen die veel te vroeg zijn heengegaan", gaat ze verder. Ze sluit de post af met een mooie boodschap: "Ik draag ze elke dag mee in mijn hart."

Timmer kan rekenen op steun van veel bekenden, onder wie voormalig topschaatsers Sven Kramer en Annette Gerritsen en presentatrice Dione de Graaff.

Jaarlijkse boodschap

Timmer, die de afgelopen Olympische Winterspelen in Milaan verbleef als analist van Sportnieuws.nl, stond vorig jaar ook stil bij het verlies van haar vader. Ze bewaart mooie herinneringen aan hem, vooral vanwege zijn steun op de schaatsbaan. Ook koestert ze "zijn droge humor, zijn betrokkenheid, en hoe hij zonder veel woorden precies begreep wat ik nodig had".

