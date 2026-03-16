De Duitse schaatser Felix Maly steekt op Instagram de loftrompet voor Peter Mueller. Volgens Maly leerde de coach, die in Nederland onder meer Marianne Timmer, Erben Wennemars en Gianni Romme trainde, hem hoe hij 'op het grootste podium ter wereld moest schaatsen'.

Mueller was in 1996 de eerste niet-Nederlandse schaatscoach die door de KNSB werd aangesteld. De Amerikaan was zelf twintig jaar eerder kampioen op de 1000 meter en met zijn lange haar een markante verschijning in Nederland.

In Nederland maakte hij furore met een nieuwe benadering van de sport, alhoewel sommige schaatsers flink moesten wennen aan zijn aanpak. Hij trainde schaatsiconen als Timmer, Wennemars en Romme en bracht nieuwe kampioenen voort, eerst bij de sprinters en later ook bij de allrounders. Toch moest hij na tegenvallende resultaten vertrekken. Na de teleurstellende Olympische Winterspelen van 2002 in Salt Lake City kreeg Mueller zijn ontslag.

'Jij was dat voor mij'

Hoewel het verhaal van Mueller in Nederland een vervelend einde kende, zijn er nog altijd (oud-)topschaatsers die de coach prijzen, onder wie Maly. In een emotioneel bericht bedankt de Duitser - die onlangs de WK allround uit protest oversloeg - de schaatscoach, die veel voor hem heeft betekend.

'Soms is het moeilijk om de juiste woorden te vinden, en in dit geval ook', begint Maly het onderschrift bij een reeks foto's die voornamelijk bestaan uit screenshots van motiverende berichtjes van Mueller richting Maly. 'Atleten hebben een coach nodig die ze kunnen vertrouwen – een coach met dezelfde passie, hetzelfde vuur voor de sport, en een coach die in zijn atleten gelooft. Jij was die coach voor mij de afgelopen vier jaar.'

'Je zag het voordat ik het zag'

'Je zag me records breken en medailles winnen lang voordat ik het zelf zag', vervolgt Maly. 'Je hebt me geleerd hoe ik op het grootste podium ter wereld moest schaatsen. Dankjewel voor alles wat je voor me hebt gedaan. We hebben samen verloren, samen gewonnen en samen gefeest. Je was er zelfs voor me toen je officieel niet meer mijn coach was. Ik ben je veel verschuldigd. Dankjewel, Peter! Tot gauw.'