Bijna zes jaar na zijn dood blijft de rechtszaak rond Diego Maradona nieuwe details opleveren. En die details zijn confronterend: zijn dood had voorkomen kunnen worden. Dat is wat artsen deze week getuigden in de rechtbank van San Isidro, vlak buiten Buenos Aires.

Toen Maradona op 25 november 2020 overleed, stond de voetbalwereld stil. De man die Argentinië in 1986 eigenhandig naar de wereldtitel leidde gold voor velen als de grootste voetballer die ooit heeft geleefd. In zijn thuisland werd drie dagen nationale rouw afgekondigd. Honderdduizenden mensen namen afscheid. Nu, jaren later, blijkt dat zijn dood mogelijk te voorkomen was.

Gemiste kans

Dokter Mario Schiter, een arts die Maradona eerder behandelde, getuigde dat een simpele plaspil de stervende legende binnen twee etmalen had kunnen redden. "In zo'n 48 uur zou zijn toestand duidelijk zijn verbeterd. Elke dag zie ik patiënten zoals hij op de intensive care met hartfalen. We geven ze medicatie om het vocht te verminderen en na 12 uur zijn ze al weer thuis", aldus Schiter. Ook bleek Maradona op het moment van zijn dood overtollig vocht in meerdere organen te hebben. "Er zat water overal", verklaarde een andere expert.

De laatste cardioloog die Maradona voor zijn dood behandelde, Oscar Franco, verklaarde dat hoofdarts Leopoldo Luque aanbevelingen voor verder onderzoek naast zich neerlegde. Franco maakte een hartfilmpje en adviseerde aanvullende tests om hartziekte uit te sluiten. "Ik adviseerde uitgebreider onderzoek — een scan die zeer betrouwbaar hartziekte kan opsporen. Maar het werd niet uitgevoerd omdat Luque daartegen besliste", aldus Franco.

Twaalf uur alleen

Forensisch arts Carlos Casinelli, die het lichaam onderzocht en deelnam aan de autopsie, verklaarde dat Maradona mogelijk zo'n twaalf uur heeft geleden, alleen in zijn bed. Zwelling in de hersenen, bloedstolsels in het hart en tekenen van zuurstoftekort wezen op een langzaam, niet plotseling, sterfproces. De dagverpleegster vond hem bewusteloos op de ochtend van 25 november 2020.

Zeven zorgverleners staan terecht voor dood door schuld: hoofdarts Luque, psychiater Agustina Cosachov, psycholoog Carlos Angel Diaz, arts Nancy Edith Forlini, verpleegkundige Ricardo Almiron, hoofdverpleegkundige Mariano Ariel Perroni en arts Pedro Pablo Di Spagna. Allen ontkennen de beschuldigingen. Bij veroordeling riskeren ze tot 25 jaar gevangenisstraf.

Heropening proces

Dit is al het tweede proces. De eerste poging in 2025 werd na twee maanden nietig verklaard nadat bleek dat de rechter stiekem had meegewerkt aan een documentaireserie over de zaak, een ernstige schending van de rechterlijke regels. De herstart begon medio april en vindt twee keer per week plaats in San Isidro. Het vonnis wordt verwacht begin juli.

Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan hartfalen, weken na een operatie om een bloedstolsel in zijn hersenen te verwijderen. Hij herstelde thuis, waar hij volgens getuigen in erbarmelijke omstandigheden werd verzorgd. Zijn ex-vrouw Veronica Ojeda verklaarde eerder onder tranen dat het huis totaal ongeschikt was voor thuiszorg. "Er hing een misselijkmakende, ondraaglijke stank", getuigde ze. De wereldkampioen van 1986 gold als een van de grootste voetballers aller tijden.

