In de heropening van het onderzoek naar de dood van Diego Armando Maradona heeft Veronica Ojeda, de ex-vrouw van de voetballegende, getuigd. Ze uitte vol woede en tranen, snoeiharde beschuldigingen aan het adres van neurochirurg Leopoldo Luque, die de voormalige Argentijnse ster medisch begeleidde.

Het proces tegen de zeven verdachten van dood door schuld in de zaak van Diego Armando Maradona's overlijden, dat momenteel plaatsvindt in de rechtbank van San Isidro in Buenos Aires, gaat verder te midden van intense spanningen en emoties.

'Hij heeft de vader van mijn zoon vermoord'

Na de getuigenis van dochter Gianinna vorige week, was het donderdag de beurt aan zijn ex-vrouw Ojeda. Zij ging tijdens de rechtszaak uit haar plaat tegen neurochirurg Luque, die Maradona medisch ondersteunde aan het einde van zijn leven. "Hij is een moordenaar. Diego hield van hem en gaf hem zelfs een motor. Ik begrijp niet hoe hij dit heeft kunnen doen", zo schreeuwde zijn ex-vrouw het uit.

"Hij (Luque, red) en psychiater Agustina Cosachov overtuigden ons om Diego mee naar huis te nemen en alle benodigde apparatuur ter beschikking te stellen. Ik probeer respectvol te zijn, maar hij heeft de vader van mijn zoon vermoord.”, riep Ojeda woedend uit, in tranen.

'Er hing een misselijkmakende, ondraaglijke stank'

In lijn met de getuigenis van Gianinna herhaalde de ex-vrouw van Maradona de beschuldiging dat 'het huis niet geschikt was voor thuiszorg'. "Er waren geen huishoudelijke apparaten, hij kon zich zelfs niet wassen. In Diego's kamer stond alleen een po, die extreem vies was en er hing een misselijkmakende, ondraaglijke stank”, aldus Ojeda.

Zij presenteerde vervolgens aan de rechtbank een complete opname van meer dan een uur van de ontmoeting tussen het medische team van Luque en de familie van Maradona, waarin werd besloten dat Diego niet zou worden opgenomen na een gecompliceerde hersenoperatie om een hematoom te verwijderen en dat hij zou worden behandeld door een neurochirurg in de villa in de stad Ezeiza.

Vervolg rechtszaak

Daar overleed de wereldkampioen van 1986 uiteindelijk op 25 november 2020, op 60-jarige leeftijd. De rechters zullen nu beslissen of de nieuwe bewijzen die zijn gepresenteerd, in het proces worden opgenomen.