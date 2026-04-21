Het is inmiddels alweer ruim vijf jaar geleden dat Diego Maradona overleed, maar nog altijd loopt er een onderzoek naar zijn dood. Vlak voor een nieuwe zitting in die zaak gebeurde er in Spanje iets bijzonders. De buitenechtelijke zoon van de Argentijnse voetballegende dook daar maandag plotseling op in een tv-programma.

Van Maradona was wel bekend dat hij een vrij losbandig leven leidde en het bekendste voorbeeld daarvan is zijn cocaïneverslaving. Daar hield het echter niet op, want hij bleek ook niet zo trouw aan zijn vrouw Claudia Villafañe. Maradona verwekte tijdens zijn relatie namelijk een zoon bij een andere vrouw toen hij in Italië bij Napoli speelde. Zelf ontkende de voetballegende dat jarenlang, maar na een juridische strijd moest hij het kind wel erkennen als zijn zoon.

Die zoon, met de toepasselijke naam Diego Jr., dook midden in het strafproces dat er momenteel loopt tegen de artsen van zijn overleden vader plotseling op in een tv-programma in Spanje. Hij bleek fan te zijn van de talkshow La Revuelta en wilde zelf ook weleens te gast zijn. Dat gebeurde maandagavond en dat was ook een grote verrassing voor het aanwezige publiek.

Diego Jr. kreeg pas laat contact met vader

Diego Jr. werd in 1986 geboren, maar het duurde tot 2016 voordat Maradona in het openbaar verklaarde zijn vader te zijn en ze ook normaal contact met elkaar kregen. De voetballegende zag zijn zoon op tv in Argentinië en belde hem vervolgens op om hem uit te nodigen voor een etentje.

Ondanks dat ze tot dat moment slechts één keer een kort gesprek hadden gehad, wilde Diego Jr. zijn vader niets kwalijk nemen. "Het was alsof er niets gebeurd was. We hebben het nooit over het verleden gehad. Daar hebben we ook geen reden voor gehad. We wilden een goede relatie opbouwen en dat is gelukt."

Dat Diego Jr. pas op zijn 29e voor het eerst echt in contact kwam met zijn vader leverde in de jaren daarvoor soms wat aparte momenten op. In Napels is Maradona tenslotte een soort god en dus begonnen mensen altijd over zijn vader: "Ze vertelden me dat ze een foto met hem hadden of met hem hadden gegeten. Wat een geluksvogels. Ik had die kans niet en ik was zijn zoon."

Strafproces naar dood

Diego Jr. kon uiteindelijk slechts vier jaar genieten van het feit dat er een vader in zijn leven was, want in november 2020 overleed Maradona in zijn slaap. De Argentijn werd kort daarvoor nog aan zijn hersenen geopereerd en daarom werd er een onderzoek ingesteld of medische fouten de oorzaak waren van zijn overlijden.

Dat leidde uiteindelijk tot een rechtszaak, waarin momenteel zeven artsen en verpleegkundigen worden verdacht van nalatige verzorging. Het Openbaar Ministerie beschudigt hen van doodslag. De zeven riskeren celstraffen van 8 tot 25 jaar.

De zaak is afgelopen week weer heropend nadat het proces in 2025 nietig werd verklaard. Dat gebeurde doordat een van de rechters had meegewerkt aan een documentaire over de zaak. Leonardo Luque, de lijfarts van Maradona, verklaarde bij de start van de zaak opnieuw onschuldig te zijn.

Hij sprak tijdens de zitting een verklaring uit van ongeveer een halfuur. Daarin ontkende hij dat Maradona een urenlange doodsstrijd heeft geleverd, zoals de aanklagers beweren. De persoonlijke arts zei dat hij ook niet degene is geweest die de hersenoperatie heeft uitgevoerd en dat Maradona, die bekendstond om een losbandig leven met drugs en drank, een natuurlijke dood is gestorven.