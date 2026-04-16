Voetballegende Diego Maradona overleed in 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand na een hersenoperatie. Er loopt nog steeds een rechtszaak tegen de artsen die verantwoordelijk waren voor zijn verzorging. Lijfarts Leopoldo Luque gaf donderdag een verklaring.

Luque, die voor de tweede keer terechtstaat voor de dood van de Argentijnse voetballegende, heeft opnieuw zijn onschuld betuigd. "Ik wil zeggen dat ik onschuldig ben en dat ik zijn dood ten zeerste betreur", zei de neurochirurg over Maradona's overlijden.

Strafproces heropend

Het strafproces tegen het medische team van Maradona is heropend in de rechtbank van San Isidro, een voorstad van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Het proces werd in 2025 nietig verklaard, omdat een van de rechters medewerking had verleend aan de makers van een documentaire over de zaak.

Maradona overleed in 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Hij was enkele weken daarvoor aan zijn hersenen geopereerd. Zeven artsen en verpleegkundigen staan terecht voor nalatige verzorging. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hen van doodslag. Ze riskeren celstraffen van 8 tot 25 jaar.

Getuigen

Ongeveer negentig mensen zullen getuigen in de zaak, die in Argentinië op de voet wordt gevolgd. Onder hen de dochters van Maradona. De rechtszaak duurt naar verwachting tot juli.

Openbaar aanklager Patricio Ferrari beschuldigt Maradona's medisch team ervan een "stelletje amateurs" te zijn die "allerlei nalatigheden" hebben begaan, met als gevolg omstandigheden die hij "wreed" noemt.

Natuurlijke dood

Luque sprak tijdens de zitting een verklaring uit van ongeveer een halfuur. Daarin ontkende hij dat Maradona een urenlange doodsstrijd heeft geleverd, zoals de aanklagers beweren. De persoonlijke arts zei dat hij ook niet degene is geweest die de hersenoperatie heeft uitgevoerd en dat Maradona, die bekendstond om een losbandig leven met drugs en drank, een natuurlijke dood is gestorven.