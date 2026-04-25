Een tragische ontdekking in het stadion van Schalke 04. Daar werd een dode man aangetroffen. Dat deed de schoonmaakploeg tijdens een routine check in de Schalke Arena. "De club betuigt zijn diepste medeleven aan de nabestaanden."

Het lijk werd afgelopen donderdag aangetroffen door een schoonmaakster. Na een aantal ruimtes te hebben schoongemaakt, ging ze naar het herentoilet. Toen ze de deur opendeed, schrok ze zich rot: een levenloze man lag op de grond. De ambulance en de politie werden direct gealarmeerd. Zij konden echter niets meer voor de man betekenen, hij was al enkele uren overleden. Dat schrijft Bild.

De politie zette het toilet af en rechercheurs namen het onderzoek ter plaatse over. Al snel werd duidelijk dat de man geen slachtoffer van een misdrijf was. Onderzoekers vermoeden dat de man in het toilet een hartaanval of beroerte heeft gekregen en vervolgens bewusteloos is geraakt. De 65-jarige gepensioneerde uit Gelsenkirchen is vermoedelijk kort daarna overleden.

Schalke diep bedroefd

"FC Schalke 04 reageerde donderdag met grote ontzetting op het nieuws dat een overleden persoon werd aangetroffen in een toilet van de VELTINS-Arena. Schalke 04 betuigt zijn diepste medeleven aan de nabestaanden", vertelde een woordvoerder van de - naar verwachting - aanstaande promovendus van de 2. Bundesliga. Schalke komt zelf zondagmiddag in actie bij nummer 2 Paderborn.

Lopend onderzoek

Er was geen voetbalwedstrijd afgelopen week in Gelsenkirchen. De man heeft naar alle waarschijnlijkheid een evenement bijgewoond in de Schalke Arena. Hij verbleef daarom enkele uren, mogelijk zelfs de hele nacht, in het toilet. Het is onduidelijk waarom niemand heeft opgemerkt dat de man naar het toilet ging, of na afloop van het evenement alarm heeft geslagen.

"Het onderzoek naar de omstandigheden van zijn overlijden is gaande en de club verwijst vragen door naar de verantwoordelijke politieautoriteiten. Schalke 04 zal daarom op dit moment geen verdere informatie vrijgeven", aldus de woordvoerder. "De club ondersteunt de verantwoordelijke autoriteiten met alle beschikbare middelen in hun onderzoek."