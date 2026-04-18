Groot verdriet voor de Engels international Elliot Anderson. De speler van Nottingham Forest en het nationale elftal nam deze week afscheid van zijn moeder, die overleed na een ziektebed. Via Instagram deelde Anderson zijn hartverscheurende verhaal.

De 23-jarige Anderson reisde donderdag niet met de rest van de Forest-selectie mee naar de kwartfinale van de Europa League tegen Porto, zodat hij bij zijn rouwende familie kon zijn. De Engelse ster droeg een paar dagen later een ontroerend bericht op Instagram op aan "de meest bijzondere persoon".

Zijn teamgenoten brachten tijdens hun 1-0 overwinning op Porto een eerbetoon aan hem en zijn overleden moeder. Door deze overwinning plaatste Nottingham Forest zich voor het eerst sinds 1984 voor de halve finale van een Europees toernooi.

Emotioneel eerbetoon aan overleden moeder

Anderson deelde een reeks vrolijke familiefoto's met zijn moeder, waarop zijn favoriete herinneringen te zien waren terwijl hij opgroeide van jongen tot een man die het schopte tot de Premier League.

"Mam, je bent de meest bijzondere persoon die ik ooit heb ontmoet", schreef Anderson. "Lachend, glimlachend en dansend door elke dag heen, gaf je ons allemaal zoveel vreugde en geluk. Je hebt het afgelopen jaar zo hard gevochten met enorme kracht en veerkracht. De vastberadenheid die je toonde maakte me ongelooflijk trots. Ik ben eeuwig dankbaar voor alles wat je voor ons gezin hebt gedaan."

Hij vervolgde: "Je gaf je zoons het meest geweldige leven en we stonden klaar om alles terug te betalen. Alles wat we wilden doen was jou trots maken. Ik weet dat je op ons neerrijkt en alles ziet wat we doen. We zijn allemaal samen. Je bent mijn grootste motivatie. Rust in vrede, mam. Ik hou zielsveel van je."

Engels international

Anderson begon in de jeugdopleiding van Newcastle United, maar brak pas echt door bij Nottingham Forest. In de zomer van 2024 maakte hij de overstap naar die club. Daar groeide hij in korte tijd uit tot onmisbare schakel en een van de beste middenvelders van de Premier League. Anderson speelde zich ook in de kijker van de Engelse nationale ploeg, waar hij afgelopen september zijn debuut voor maakte. Anderson is ook kanshebber voor het WK.