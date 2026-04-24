Het wielerpeloton is opgeschrikt door het overlijden van Cristian Camilo Muñoz (30). De Colombiaan van team Nu Colombia kwam afgelopen weekend bij de Tour de Jura ten val. Daarna ging het rap van kwaad tot erger.

Muñoz liep een infectie op aan de knie. Vervolgens verspreidde de infectie zich over zijn hele lichaam. Na die koers in Frankrijk reisde de Colombiaan af naar Oviedo, waar hij zou deelnemen aan de Ronde van de Asutarias. In Spanje werd zijn behandeling voortgezet.

In het ziekenhuis werd een ernstige infectie vastgesteld, waaraan hij zonder succes werd geopereerd. El Tiempo schrijft dat de wielrenner in het ziekenhuis in een kunstmatige coma was gebracht. De behandelingen sloegen niet aan. Vanwege zijn overlijden heeft zijn ploeg zich teruggetrokken uit de Ronde van Asturië en werd voor de start een minuut stilte gehouden.

Tadej Pogacar

Muñoz was in het begin van zijn profcarrière drie jaar actief voor UAE Team Emirates, waar hij ploeggenoot was van de huidige wereldkampioen en viervoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar. Als jongere renner gold Muñoz als een talentvolle klimmer. Die reputatie kwam onder meer door een sterk optreden bij de Giro d'Italia voor beloften. Bij UAE Team Emirates brak hij niet door tot de top.

Diep bedroefd

Zijn team heeft een persbericht opgesteld. "Het Nu Colombia wielerteam is diep bedroefd om het overlijden van hun renner Cristian Camilo Muñoz te moeten aankondigen. Hij is de afgelopen uren in Europa overleden als gevolg van medische complicaties die voortvloeiden uit het ongeval dat hij afgelopen zaterdag tijdens de Ronde van Jura in Frankrijk had," aldus het team.

"Na de valpartij werd Cristian aanvankelijk behandeld in een medisch centrum, waar hij een blessure aan zijn linkerknie opliep. Eenmaal aangekomen in Oviedo, Spanje, werd Cristian opnieuw onderzocht in een kliniek, waar medisch personeel een moeilijk te behandelen infectie constateerde die specialistische zorg vereiste. De afgelopen uren verslechterde zijn toestand en ondanks alle inspanningen van het medisch team is Cristian vrijdagochtend overleden."