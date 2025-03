Sporticoon duikt op met ex van zoon president Donald Trump: 'Ze vinden het leuk samen'

Tiger Woods is weer gelukkig in de liefde. Althans dat melden internationale media. De golflegende wordt de laatste tijd vaak samen gespot met Vanessa Trump, de ex van de zoon van president Donald Trump.

Volgens Daily Mail zijn Woods (49) en Trump (47) een ding. Ze zijn sinds Thanksgiving vorig jaar samen. Wat handig is voor de tortelduifjes is dat ze op een paar minuten rijden van elkaar wonen in Palm Beach, Florida. Volgens bronnen is het 'nog niet zo serieus', maar 'gaat het de juiste kant op'.

Woods en Trumps paden kruisten op de scholen van hun kinderen. Charlie (16) en Sam (17) Woods gaan naar de Benjamin School, die 30.000 dollar per jaar kost. Daar zit ook Trumps oudste dochter Kai van 17. Zij heeft een gemene deler met Tiger Woods: golf.

Gezellige bende

Vorige maand werden Woods en Trump samen gespot bij een golftoernooi en liep Kai in de merchandise van de golfgrootheid. "Ze wonen niet samen. Zij komt een paar nachten per week over", vertelde een bron aan Daily Mail. "Ze vinden het gewoon leuk om samen rond te hangen, te eten en te kletsen. Ze hebben besloten er geen ding van te maken en in het openbaar te verschijnen. Nog niet in ieder geval."

Vanessa Trump scheidde in 2018 van Donald Trump jr. en Woods is haar eerste serieuze 'relatie' sindsdien. De golfer daarentegen datete met verschillende vrouwen nadat hij en het Zweedse model Elin Nordegren in 2010 uit elkaar gingen. De reden voor de scheiding was een pijnlijke; Woods ging met meer dan 100 vrouwen vreemd.

Blessure

Op sportief vlak ging zijn carrière een tijd lang voor de wind. Hij was met 21 jaar de jongste winnaar van The Masters, een major die hij later nog vier keer zou winnen (waarvan de laatste in 2019). In totaal pakte Tiger liefst vijftien majors.

De laatste jaren gaat het met zijn carrière wat minder. Woods is steeds vaker geblesseerd en raakte in 2021 zwaargewond bij een auto-ongeluk. Begin dit jaar scheurde hij zijn achillespees. Ondanks alle tegenslag is hij strijdlustig omdat 'het vuur om de strijd aan te gaan nog steeds brandt'. Woods' zoon Charlie timmert inmiddels ook aan de weg als golfer.