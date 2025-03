Golf aan tegenslag houdt aan voor sukkelende sportgrootheid: 'Bedankt voor alle steun'

Opnieuw pech voor Tiger Woods (48). Een van de grootste sporters aller tijden is sportief bezig aan een aantal dramatische jaren. De kans dat het snel beter wordt, lijkt na nieuw vervelend nieuws bijzonder klein.

Het golficoon heeft al zo vaak last gehad van blessures en daar kwam er deze maand weer eentje bij. "Toen ik mijn eigen trainingen en oefeningen thuis probeerde op te voeren, voelde ik een scherpe pijn in mijn linker achillespees." Vervolgens werd deze onderzocht en bleek het foute boel. "Er werd vastgesteld dat deze gescheurd was."

Inmiddels is Woods succesvol geopereerd, maar moet hij weer terugvechten na fysieke tegenslag. "Ik ben nu weer thuis en wil me concentreren op mijn herstel en revalidatie. Bedankt voor alle steun."

Operatie aan onderrug

De winnaar van maar liefst vijftien majors moet nu hopen dat deze fysieke malheur niet weer grote gevolgen heeft. Tijdens de vorige zomer onderging de 48-jarige Woods een operatie aan zijn onderrug. Die slaagde, maar sindsdien is hij niet meer in actie gekomen. Toch hoopt hij dit jaar op een comeback omdat 'het vuur om de strijd aan te gaan nog steeds brandt'.

Triest nieuws

De strijd gaat dus wel gepaard met de nodige vervelende gebeurtenissen. Woods deelde vorige maand ook al naar nieuws. Begin februari overleed namelijk zijn moeder Kultida op 81-jarige leeftijd. "Ze was mijn grootste fan, mijn steun en toeverlaat. Zonder haar waren mijn persoonlijke prestaties onmogelijk geweest", schreef de golflegende destijds.

Woods brak halverwege de jaren '90 door in de sport en bleek al snel een ware sensatie. In 1997 was hij de jongste golfer ooit die The Masters won, Jarenlang was hij onaantastbaar en dat leverde hem financieel ook het een en ander op. Zo werd hij de eerste sporter ooit die miljardair werd. Maar ook door de nodige escapades haalde hij het nieuws. In 2009 raakte hij in opspraak door een reeks buitenechtelijke affaires en ook daarna zou zijn liefdesleven geregeld het nieuws halen. Hij zou vreemd zijn gegaan met liefst 121 vrouwen.

Ernstig auto-ongeluk

In 2021 was de schrik groot toen Woods betrokken raakte hij een ernstig auto-ongeluk. Hij onderging operaties aan enkele open breuken en verbrijzelde enkel. Daarnaast herstelde Woods ten tijde van het ongeluk van een rugoperatie. Daar was hij destijds voor de vijfde keer aan geopereerd.