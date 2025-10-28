In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag maakt de Nederlandse sportwereld zich grote zorgen. Niet over zetels of coalities, maar over het feit dat sport en bewegen nauwelijks een rol spelen in de politieke plannen. Terwijl sport volgens kenners een sleutel kan zijn voor een gezondere en weerbare samenleving, lijkt Den Haag vooral met andere prioriteiten bezig.

Volgens Tom van 't Hek, oud-hockeycoach en voorzitter van de Nederlandse Sportraad, wordt het belang van sport zwaar onderschat. "Welke coalitie er ook komt, sport en bewegen moeten bovenaan de stapel liggen", zegt hij in gesprek met de NOS. "Het moet geïntegreerd worden in onderwijs, zorg en ruimtelijke ordening. Sport levert de samenleving op lange termijn veel meer op dan men denkt."

Van 't Hek ziet hoe sport vaak wordt gebruikt om successen te vieren, maar zelden als beleidsinstrument. "Iedereen is vóór sport, niemand is er tegen. Maar het staat niet hoog op de politieke agenda. Terwijl de problemen met bewegingsarmoede, vooral onder jongeren, alleen maar groter worden. We hebben een buitengewoon zorgelijke situatie", voorziet de voorzitter.

'Sport en succes gaan niet vanzelf'

Ook voormalig toproeister Inge Janssen, tegenwoordig voorzitter van de atletencommissie van NOC*NSF, deelt die zorg. Ze mist concrete plannen bij de politieke partijen. "Sport is essentieel voor een gezonde samenleving. Topsport en breedtesport horen bij elkaar, maar er is geen visie en geen durf om daarin te investeren. Sport en succes gaan niet vanzelf."

Volgens Janssen is het gebrek aan structurele financiering een directe bedreiging voor de positie van Nederland in de topsport. "Na de Olympische Spelen werd duidelijk dat er minstens twintig miljoen euro nodig is om het huidige niveau vast te houden. Dat lijkt veel, maar op een rijksbegroting is het een druppel op een gloeiende plaat", klinkt ze kritisch.

Van 't Hek waarschuwt: jongeren bewegen te weinig

Van 't Hek trekt de lijn nog breder. "We willen een weerbare samenleving, maar defensie vraagt zich af waar die weerbare mensen vandaan moeten komen", gaat hij verder. "Bewegen is het fundament. In Nederland hebben we inmiddels meer kinderen met overgewicht dan zonder. Als we daar niets aan doen, krijgen we straks een generatie die niet meer fit genoeg is om überhaupt mee te draaien."

Verstappen houdt zich ver van verkiezingsdrukte

Waar sportbestuurders de politiek oproepen om sport hoger op de agenda te zetten, blijft niet iedereen uit de topsportwereld even betrokken. Max Verstappen liet deze week weten 'totaal geen interesse' te hebben in de Nederlandse verkiezingen. "Als ik dat wil, kan ik me beter kandidaat stellen", grapte de viervoudig wereldkampioen tegenover De Telegraaf.