In aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer schuift er regelmatig een bekende politicus aan bij Vandaag Inside. Het was dinsdag de beurt aan VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz en zij begon de uitzending met een verrassing voor Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Derksen reageerde daar gevat op.

Yesilgöz werd de afgelopen tijd al regelmatig flink aangepakt in het programma en dus zal ze de bui wel hebben zien hangen toen ze dinsdag in de studio plaatsnam. Om de sfeer er toch een beetje in te houden, besloot ze het VI-trio aan het begin van de uitzending te verrassen met een kleinigheidje.

Cadeautjes voor VI-trio

"Dit is aardig bedoeld, een klein cadeautje", vertelde VVD-lijsttrekker terwijl ze aan iedereen een tas gaf met een klein presentje. De drie heren pakten het cadeautje uit en aangezien de kijkers nog niet wisten wat erin zat, greep Derksen zijn kans. "Ik vind een dildo wat ongepast, hoor", grapte hij.

Al snel bleek dat Derksen, Genee en Van der Gijp ieder een mok hadden gekregen met een gepersonaliseerde boodschap erop. Zo stond er op die van Genee 'Lord of the Ring', waarmee verwezen werd naar dat VI vorige week de Gouden Televizier-Ring wist te winnen. "Dit is wel heel goedkoop", reageerde de presentator daarop.

Ook Derksen kreeg een speciale mok. 'Met een centrum-rechts kabinet zit het wel snor', stond er op het cadeautje voor De Snor. Hij maakte zich echter ook gelijk zorgen: "Moeten we dit bij de belasting opgeven?"

'Dit was het laatste leuke moment'

Als Yesilgöz had gehoopt wat minder kritisch bevraagd te worden na het uitdelen van de cadeautjes dan werd al snel duidelijk dat ze niet in haar opzet geslaagd was. "Dit was het laatste leuke moment voor je in deze uitzending, dat je het weet", reageerde Genee toen de kleinigheidjes waren uitgepakt.

Dat bleek inderdaad het geval, want de VVD-politica werd vervolgens tijdens de uitzending flink onder vuur genomen door met name Derksen en ook presentator Genee deed zijn duit in het zakje. Van der Gijp hield zich zoals gebruikelijk wat meer op de vlakte.