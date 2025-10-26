Waar Nederland de laatste weken steeds meer in de ban is geraakt van de aanstaande verkiezingen voor de tweede kamer, laat Max Verstappen alle debatten aan zich voorbij gaan. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 heeft ging zin om zich er druk over te maken, zo vertelt.

In gesprek met De Telegraaf kreeg Verstappen in aanloop naar de Grand Prix van Mexico de vraag of hij zich bezig houdt met de politiek. Zijn antwoord is bijzonder duidelijk: "Totaal niet. Nooit gedaan ook."

"Als ik dat wil, kan ik me beter kandidaat stellen", aldus Verstappen, die vervolgens laat weten nog geen idee te hebben bij welke partij hij zich dan aan zou willen sluiten.

"Ik focus me vooral op het hier-en-nu", zegt Verstappen, die vecht voor zijn laatste kansen op de wereldtitel. "Ik kan niet alles oplossen in de wereld. Op dat gebied moet je ook een beetje aan jezelf denken. Als ik nu met heel veel andere dingen bezig ben, raak ik afgeleid."

Verstappen heeft al zijn aandacht nodig voor zijn carrière op het circuit. De komende weken moet hij flink wat punten zien in te lopen op de twee McLaren-coureurs Lando Norris en WK-leider Oscar Piastri. In Mexico wil het dit weekend allemaal nog niet lukken, met een matige kwalificatie als voorlopig dieptepunt:

Plastic uit de zee halen

Verstappen krijgt regelmatig kritiek van milieuorganisaties omdat hij veelvuldig gebruik maakt van een privé-jet. De in Monaco wonende Nederlander stelt dat als hij een 'wereldverbeteraar' zou willen worden, hij beter iets anders kan gaan doen: "Dan kan ik misschien in een boot stappen en plastic uit de zee halen. Ik begrijp dat het een serieus probleem is, maar het helpt mij niet om me daar nu druk om te gaan maken.”