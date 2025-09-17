Johan Derksen maakte maandag in de uitzending van Vandaag Inside het opvallende nieuws bekend dat hij als lijstduwer op de lijst van de VVD zal staan bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Politiek verslaggeefster Merel Ek reageerde een dag later op zijn stap en gaf haar duidelijke mening.

Derksen kondigde in de uitzending van maandag aan dat er 'een frisse wind door rechts Nederland zou gaan waaien'. De kijkers hielden vervolgens hun adem in en kregen even later te horen dat de oud-voetballer op woensdag 18 maart op de kieslijst te vinden is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

De markante tv-persoonlijkheid heeft zich over laten halen om als lijstduwer van de VVD mee te doen in de gemeente Aa en Hunze, waar zijn woonplaats Grolloo onderdeel van uitmaakt. Lijstduwers zijn vaak bekende personen die onderaan de kieslijst komen te staan om stemmen voor de partij te trekken. Normaal gesproken worden zij niet gekozen, maar als er genoeg mensen zijn die specifiek op die persoon stemmen dan kunnen zij op basis van voorkeursstemmen daadwerkelijk gekozen worden.

'Kiezersbedrog'

In de praktijk hebben lijstduwers echter niet de ambitie om hun zetel in te nemen en ook Derksen gaf al aan dat niet van plan te zijn. Een dag na zijn aankondiging was Merel Ek, de vaste politieke verslaggeefster van Vandaag Inside, te gast in de uitzending en presentator Wilfred Genee was benieuwd wat zij van de actie van Derksen vond.

"Ik vind het van bekende lijstduwers in het algemeen een beetje kiezersbedrog als je niet daadwerkelijk ook de gemeenteraad of de kamer ingaat. Ik heb even gecheckt, de raadsvergaderingen zijn op donderdagavond dus dan moet er een vervanger komen hier. Want als je gekozen wordt, wat ik verwacht bij Johan, moet je gaan ook", was de duidelijke mening van de populaire gast van het programma.

Derksen grapt in eerste instantie dat hij dan René van der Gijp wel als vervanger zou sturen naar de vergaderingen, maar haakt er dan serieus op in. "Laat ik duidelijk zijn: ik heb geen enkele ambitie en zal niet in de gemeenteraad gaan zitten", aldus de oud-voetballer.

VVD-lijsttrekker Yesilgoz dolblij

Hoewel Derksen dus enkel op de lijst staat voor de gemeenteraadsverkiezingen reageerde Dilan Yesilgoz, de landelijke lijsttrekker van de VVD, verheugd op het nieuws. "Enorm eervol, ik kan niet wachten. Dat wordt heel erg fijn met de kritische analyses. Ik vind het heel leuk. Misschien kunnen we hem een mooi moment geven op de congressen dat hij een analyse kan geven. Ik denk dat het alleen maar beter kan worden nu."