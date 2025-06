Steenrijke Amerikaanse sportster (31) baart opzien door wild feest met kersvers vriendin Cardi B

Stefon Diggs is onderwerp van gesprek in de Verenigde Staten. En niet vanwege zijn prestaties óp het veld. De American footballer dook onlangs op bij een bootfeestje met zijn vriendin - en rapper - Cardi B en maakte het daar wel heel bont.

Diggs, wide receiver van New England Patriots, kwam op als een komeet in de NFL, maar hij donderde de laatste jaren net zo hard weer van zijn voetstuk. De 31-jarige superster was goed bij Minnesota Vikings en vormde later een goed koppel met quarterback Josh Allen van Buffalo Bills, alleen sinds zijn vertrek daar is het bergafwaarts gegaan.

Veelbesproken feest

Door blessures werd een avontuur bij Houston Texans in 2024 niet wat er van werd gehoopt. Diggs blies zijn carrière nieuw leven in door eind maart een contract te tekenen bij de gevallen topclub New England Patriots. Maar daar komt hij niet met een schone lei binnen, vanwege een video die viraal ging op sociale media. Er doken beelden op van Diggs op de jacht van Cardi B, die in geen velden of wegen te bekennen was.

Stefon Diggs will lead the Patriots receiver room like he’s leading the crew of this boat. That’s my WR1 pic.twitter.com/Qcc9mQSlHs — Jerry Thornton (@jerrythornton1) May 27, 2025

De Amerikaan genoot op Memorial Day (26 mei) van de aanwezigheid van drie vrouwen die nogal handtastelijk waren. Ook was er een vreemde roze substantie te zien. Later deelde Cardi B foto's van het bootfeestje waarop ze intiem was met Diggs. Daarmee bevestigde ze de relatie met de NFL-ster, nadat ze jarenlang in een knipperlichtrelatie zat met rapper Offset en twee kinderen kreeg.

Diggs komt weg met vermaning

Diggs tekende in maart een contract voor drie seizoen ter waarde van 60 miljoen euro bij de Patriots. Het was afwachten hoe zijn werkgever reageerde op de situatie. New England kon nog onder het contract uitkomen als Diggs niet door de medische keuring zou komen. Gezien zijn blessureverleden aan zijn knie was dat geen vreemde gedachte.

De post van Cardi B

Diggs liet zich echter maandag zien op het hoofdkantoor van de Patriots en sprak daar met hoofdcoach Mike Vrabel. Die gaf zijn sterspeler alleen een vermaning. Ian Rapoport, de Fabrizio Romano van de NFL, wist te melden dat New England 'geen plannen heeft om Diggs te ontslaan'.

Controversiële speler

Diggs haalde in het verleden wel vaker het nieuws. Zo bracht hij ooit op Valentijnsdag twee vrouwen naar hetzelfde hotel, maar boekte hij voor ieder een verschillende kamer. Ook liep hij eens weg bij een wedstrijd voordat de coaches in de kleedkamer waren gekomen. Diggs gaat komend seizoen zijn elfde seizoen in de NFL in.