'Grote bezorgdheid' om 'schadelijke invloed' bijna 50 jaar jongere vriendin op sporticoon (73)

De American football-coach Bill Belichick is het wel gewend om de Amerikaanse sportkranten te vullen. Maar dit keer zijn het de tabloids die smullen van zijn verhalen. Vooral vanwege zijn veel jongere vriendin Jordon Hudson (24).

In de zomer van 2024 werd bekend dat de 73-jarige Belichick samen is met Hudson, een voormalige cheerleader die bijna vijftig jaar jonger is. Daarvoor was de legendarische coach zestien jaar samen met de voorzitster van zijn eigen foundation.

Ophef om relatie

Sinds de relatie van Belichick en Hudson op straat ligt, verschijnt het ene na het andere bericht erover. Zo onderbrak zij een interview met de voormalig trainer van New England Patriots toen de vraag werd gesteld hoe ze elkaar hadden ontmoet. Door bronnen rond Belichick wordt zij gezien als controlfreak, iets waar het koppel al een statement over naar buiten moest brengen.

Geweigerd op het werk van Belichick?

Belichick maakte furore als hoofdcoach van de Patriots, waar hij tussen 2000 en 2023 liefst zes keer de Super Bowl - de grote finale van de NFL - won samen met quarterback Tom Brady. Tegenwoordig is hij werkzaam als hoofdcoach aan de Universiteit van North Carolina en de geluiden gingen dat Hudson daar niet op het terrein zou mogen komen.

"Er bestaat grote bezorgdheid over de schadelijke invloed van Jordan op niet alleen North Carolina, maar ook op Bills nalatenschap, reputatie en alles waar hij de afgelopen decennia voor heeft gewerkt", zou een bron hebben gezegd volgens Yahoo Sports.

UNC says Jordon Hudson is still welcome in UNC football facilities 👀 https://t.co/a0FGTUuWaE pic.twitter.com/VSW0NQ65FW — Yahoo Sports (@YahooSports) May 9, 2025

Het dwong UNC tot een verklaring. "Hoewel Jordon geen werknemer is, is ze welkom in de faciliteiten van Carolina Football. Jordan zal alle activiteiten die verband houden met het persoonlijke merk van coach Belichick blijven beheren, buiten zijn verantwoordelijkheden voor Carolina Football en de universiteit."