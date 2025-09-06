Sylvie Meis, de ex-vrouw van oud-profvoetballer Rafael van der Vaart, zat zaterdag lang in de make-upstoel voor een speciale dag. Ze maakt zich op voor een huwelijk en neemt haar uiterlijk 'heel serieus'.

Dat benadrukt het model en presentatrice in een story op Instagram. De 47-jarige ziet er altijd tiptop verzorgd uit. Maar dit weekend besteedde ze nog wat extra aandacht aan haar looks voor een bijzonder moment.

Ze was namelijk uitgenodigd voor een bruiloft. Meis keek enorm uit naar die speciale dag. "Ik hou van huwelijken", schrijft ze bij een foto van zichzelf in een gele jurk. "En nee, ik bedoel niet alleen die van mijzelf."

"Vandaag ben ik te gast en ik neem dat heel serieus als het gaat om mijn uiterlijk. Dus laten we eerst mijn haar doen." Vervolgens deelt ze een filmpje van haarzelf in de kappersstoel. Haar blonde lokken worden zorgvuldig opgestoken. Meis is ontzettend blij met het resultaat.

Rafael van der Vaart

De nederlandse trouwde zelf op 10 juni 2005 in Heemskerk met voormalig Oranje-international Rafael van der Vaart. Ze kregen samen een zoon Damián. Die treedt in de voetsporen van zijn vader als speler van Jong Ajax. In 2013 gingen Meis en Van der Vaart uit elkaar.

Inmiddels zijn ze beiden weer gelukkig in de liefde. Van der Vaart is al een tijd samen met tophandbalster Estavana Polman. Zij kregen samen nog een dochter: Jesslynn. Meis kondigde dit jaar aan dat ze en relatie heeft met de 34-jarige Duitser Patrick Gruhn.

Verloving

Er werd zelfs gespeculeerd over een aanstaand huwelijk door een cryptische bericht met een ring, maar er lijkt geen sprake van een verloving. Sinds haar scheiding was Meis al twee keer verloofd: een keer met de Arabische zakenman Charbel Aouad en later met kunstenaar Niclas Castello. Met hem trouwde ze zelfs, maar het huwelijk klapte binnen drie jaar al.