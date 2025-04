Dit is Rafael van der Vaart: voormalig topvoetballer is na geruchtmakende relaties gelukkig met Estavana Polman

Rafael van der Vaart was een van de meest begaafde Nederlandse voetballers van deze eeuw. In het shirt van Ajax, Real Madrid, Tottenham Hotspur en Oranje boekte hij grootse successen. In die periode maakte zijn tumultueuze liefdesleven ook de tongen los in Nederland en ver daarbuiten. Inmiddels is Van der Vaart, al een aantal jaar gestopt als voetballer, smoorverliefd op een andere topsportster.

De 42-jarige Van der Vaart groeide op op een woonwagenkamp. Een plek waar veel mensen geregeld met argusogen naar kijken, maar Van der Vaart vond het 'een eer' om daar op te groeien. In het programma Sterren op het Doek onthulde de oud-middenvelder waarom hij dat zo zag. "Het waren fijne tijden. Natuurlijk waren er uitdagingen, zoals vooroordelen van andere ouders maar dat heeft mij juist sterker gemaakt."

Doorbraak bij Ajax

Als jonkie kwam Van der Vaart in de jeugd van Ajax terecht. Na zijn debuut in 2000 ging het al meteen hard met de piepjonge middenvelder. Ruim een jaar na zijn eerste minuten in Ajax 1 was hij al international en ontpopte hij zich bij Ajax tot sterspeler. Hij was in mum van tijd een sterspeler bij de club werd in 2003 verkozen tot grootste talent ter wereld.

Die belofte lostte hij behoorlijk in. Hij verruilde Ajax voor Hamburger SV en speelde daarna geregeld de sterren van de hemel bij Real Madrid, Tottenham Hotspur en Oranje. Met Nederland werd hij tweede op het WK van 2010. Als hij in topvorm was, was Raffie op dat moment een van de beste middenvelder ter wereld.

Glamourkoppel met Sylvie Meis

Dat was hij in die periode met een bekende verschijning aan zijn zijde. In 2005 trouwde Van der Vaart namelijk met zijn toenmalige geliefde Sylvie Meis. Zij genoot bekendheid in Nederland door programma's bij zenders MTV en TMF en werd ook in Duitsland een grote ster. In 2006 werd hun zoon Damián, inmiddels speler van Ajax, geboren. Jarenlang leken Meis en Van der Vaart een gedroomd sterrenkoppel, tot het op oudejaarsavond 2012 helemaal fout ging.

Toen kreeg het stel knallende ruzie, waarbij Van der Vaart haar toenmalig geliefde een klap verkocht. De relatie, die al de nodige krasjes had opgelopen, bleek niet te redden. In 2013 gingen ze officieel uit elkaar. Later bekende Meis dat ze tijdens het huwelijk vreemd was gegaan.

Maar er was meer. Van der Vaart kreeg niet gek veel later een relatie met Sabia Boulahrouz, de voormalig partner van Khalid Boularouz. En nog veel pikanter: de voormalig beste vriendin van Meis. Het resulteerde in een knallende ruzie tussen Sylvie en Sabia. De twee stonden jaren later zelfs nog tegenover elkaar in de rechtbank. Op dat moment waren Van der Vaart en Boulahrouz al niet meer samen. Zij gingen in 2015 uit elkaar. Tijdens hun relatie kregen ze nog te maken met zeer verdrietig nieuws, want de zwangere Boulahrouz bracht in 2013 te vroeg een kindje ter wereld. De baby overleed.

In die periode ging het sportief ook stukken minder met Van der Vaart. Door een blessure miste hij het WK van 2014. De Nederlander was inmiddels weer speler van HSV, maar tikte het niveau van zijn eerste periode niet aan. Daarna volgde een mislukt avontuur bij het Spaanse Real Betis, maar op privévlak brak er wel een prachtige periode aan.

Van der Vaart vond namelijk de liefde bij Estavana Polman, De tophandbalster speelde op dat moment in Denemarken en Van der Vaart volgde niet veel later haar voorbeeld. Het toptalent dat enkele jaren een wereldtopper bleek, sleet de laatste drie jaar van zijn loopbaan als speler van FC Midtjylland en Esbjerg fB. In 2017 werd Van der Vaart voor de tweede keer vader. Toen bracht Polman het dochtertje Jesslynn ter wereld.

Gelukkig in Roemenië

Inmiddels woont Van der Vaart vanwege de profcarrière van Polman in Roemenië, maar hij is nog veelvuldig in Nederland. Onder meer vanwege zijn werk als analist. De laatste tijd is hij vooral bij Ziggo Sport en de NOS te zien. Overigens was hij al bij de publieke omroep werkzaam als analist terwijl hij nog speler was, want hij analyseerde duels tijdens het EK voetbal van 2016.

Als analist, toernooidirecteur van Premier Padel Rotterdam, vader van twee kinderen én 'handbalman' is Van der Vaart ook jaren na zijn voetballoopbaan nog druk bezig. De verliefde voormalig middenvelder lijkt voorbestemd voor Polman. Komt er ooit een tweede huwelijk? Van der Vaart wilde er een jaar geleden weinig van weten. "Misschien ooit, maar het voelt prima zoals het nu is."