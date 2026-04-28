Rafael van der Vaart verkaste in 2005 naar HSV en daarom verhuisde de voetballer samen met zijn toenmalige geliefde Sylvie Meis naar Duitsland. Waar Van der Vaart het land inmiddels al lang weer heeft verlaten, woont Meis er nog altijd en heeft ze er een grote carrière opgebouwd. Daar is ze uiteraard erg tevreden over, maar het zorgde er wel voor dat ze haar zoon Damián al heel vroeg los moest laten.

In de zomer van 2005 veranderde het leven van Meis volledig. Ze trouwde met Van der Vaart en na zijn transfer van Ajax naar de Bundesliga verhuisde het koppel ook nog eens naar Duitsland, waar ze een jaar later de trotse ouders van Damián werden.

Tegenwoordig hangt de vlag er heel anders bij, want Van der Vaart en Meis zijn al zo'n 13 jaar uit elkaar en de ex-topvoetballer heeft in handbalster Estavana Polman een nieuwe liefde gevonden. Meis is ondanks de geklapte relatie met Van der Vaart nog altijd woonachtig in Duitsland en dat is niet zomaar, want zij is in het land in de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een ster.

Doordat Meis al die jaren in Duitsland is blijven wonen, betekende dat wel dat ze al op jonge leeftijd haar zoon los moest laten. De 19-jarige Damián wist al vroeg dat hij wilde proberen om in de voetsporen van zijn vader te treden en in gesprek met LINDA. vertelt Meis over hoe dat was.

"Op zijn veertiende zei hij dat hij zijn carrière een kans wilde geven", vertelt de inmiddels 47-jarige Meis. "In 2020 ging hij naar Denemarken. Ik heb hem die ruimte gegeven, net zoals mijn ouders dat bij mij deden toen ik jong begon met presenteren. In het voetbal heb je maar een korte tijd om jezelf te bewijzen. Voor mij was het al snel duidelijk dat ik hem moest laten gaan.”

Damián voetbalt sinds vorig jaar bij Jong Ajax en dus speelt het leven van Meis zich tegenwoordig ook weer veel in Nederland af. "We proberen elkaar zoveel mogelijk te zien, maar we hebben allebei een druk leven. Ik kan schuiven, hij kan niet zomaar een training afzeggen. Ik ben vooral trots dat hij zijn dromen najaagt. Dat is het belangrijkste."

Van der Vaart junior wacht nog altijd op zijn debuut in het eerste elftal van Ajax, maar Meis vindt het desondanks knap hoe haar zoon zich houdt onder alle aandacht die er door zijn achternaam en zijn bekende ouders op hem afkomt. "Dat brengt druk met zich mee. Ik vind het bewonderenswaardig hoe hij daarmee omgaat.”