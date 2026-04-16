Voormalig middenvelder Tommie van der Leegte kende geweldige jaren in Wolfsburg, maar leerde ook de keerzijde van alle aandacht kennen. In de spelerstunnel werd hij aangevlogen door Joris Mathijsen vanwege een ruzie met Rafael van der Vaart. Dat allemaal vanwege een interview van Van der Leegte waarin Sylvie Meis werd besproken.

Van der Leegte was in 2006 een graag gezien figuur in de Duitse voetbalwereld. Hij speelde goed bij VfL Wolfsburg en stond vaak de pers te woord. Eenmaal kwam hem dat duur te staan. "Rafael van der Vaart was net getrouwd met Sylvie Meis en speelde bij HSV. Bild belde mij op en dat is natuurlijk een roddelkrant", start Van der Leegte de anekdote in Sportnieuws.nl De Maaskantine.

Interview over Sylvie Meis

De verslaggever ven Bild stelde allemaal vragen over Meis. "Ik vertelde dat zij populairder was in Duitsland dan in Nederland. Dat was ook gewoon zo. Dus ik had wat gezegd, maar verder wilde ik het gewoon over voetbal hebben. Maar dat was al te laat." De volgende morgen werd Van der Leegte wakker in het hotel en ging hij ontbijten met zijn teamgenoten voor het uitduel met HSV. "Ze kwamen al naar mij toe: Zo, je staat er goed op..."

Van der Leegte wist genoeg en sloeg direct de roddelkrant open. "De kop was: Tommie van der Leegte haalt uit naar Sylvie Meis. Je zag een foto van mij en mijn vriendin en aan de andere kant Rafael met Sylvie. Ik maak haar helemaal af in dat stuk. Dat vond ik echt niet fijn. Dus ik heb direct Thijs Sleegers gebeld. Dat was een vriend van mij en die kende Søren Lerby, de zaakwaarnemer van Rafael op dat moment." Van der Vaart las zijn appjes echter niet meer voor de wedstrijd tegen Wolfsburg.

Ruzie in de spelerstunnel

De twee kwamen elkaar daardoor voor het eerst tegen in de spelerstunnel voor het duel tussen Wolfsburg en het oranje-gekleurde HSV. "Nigel de Jong, Joris Mathijsen, Khalid Boulahrouz en Rafael van der Vaart stonden daar. Hij stond vooraan, want hij was aanvoerder. Ik gaf De Jong een hand, maar Mathijsen wilde dat niet. Flikker op, beetje over vrouwen van andere praten. Dat pikte ik niet en ik ging er vol tegenin. Dus wij stonden vol te bekvechten in die spelerstunnel. Ik dacht uiteindelijk maar één ding: Van der Vaart moet niet gaan scoren."

Van der Vaart was geïrriteerd in het veld, herinnert Van der Leegte zich. "Normaal gaf je ook een handje en zo, maar dat was allemaal niet het geval. Uiteindelijk wonnen we met 1-0 en ik speelde best goed, dus daar was ik blij mee. Toen ben ik nog naar Mathijsen gelopen om een middelvinger op te steken. Daar was ik namelijk echt klaar mee."

Met Van der Vaart kwam het later nog goed. Ze zien elkaar nu geregeld met padellen. "We hebben het erover gehad en kunnen er nu gewoon om lachen. Hij wist alles nog van die dag", lacht Van der Leegte.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe Sportnieuws.nl De Maaskantine is Tommie van der Leegte te gast. De oud-speler van onder meer NAC, PSV en VfL Wolfsburg spreekt over spelen onder Robert Maaskant, het behaalde kampioenschap van PSV en heeft tal van anekdotes uit zijn eigen carrière.

Zo vertelt hij over een ruzie met Rafael van der Vaart en Joris Mathijsen in de Bundesliga, padellen met Wesley Sneijder en twee nachten overleven in een Amerikaanse cel. Hij bespreekt het huidige werkklimaat in de voetballerij en hoe hij probeert die wat losser te krijgen als teammanager van FC Eindhoven. Beluister de nieuwe aflevering vanaf woensdag 7.00 uur op jouw favoriete podcastkanaal, of op YouTube.