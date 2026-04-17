Sylvie Meis heeft een bijzondere verjaarweek achter de rug. De ex-vrouw van voetbalgrootheid Rafael van der Vaart vierde haar 48e levensjaar en pakte groots uit. Ook zag ze haar 'grootste wens' uitkomen.

Meis was op 13 april jarig. Maar in plaats van een verjaardag werd het een verjaarweek. Op haar socials deelde ze gretig beelden van haar extravagante fuif. Meis droeg een beige blazer met daaronder een niets verhullend jurkje. Ook had ze een opvallend kroontje op haar hoofd met de tekst 'Birthday Girl'. De ruimte waarin ze verbleef was prachtig versierd met grote boeketten, ballonnen en een zilveren verjaardagsslinger.

Halverwege de high-tea ging de blazer uit en kwam de bloemenjurk van Meis tevoorschijn. "Een verjaardag verpakt in liefde, gelach en de liefste high tea momenten... Mijn hart loopt over van dankbaarheid voor mijn vrienden en familie die deze dag zo speciaal hebben gemaakt. Dit zijn de momenten die ik voor altijd bij me draag", schreef Meis bij de beelden.

Verjaardagscadeau

Een paar dagen later zette de moeder van (Jong) Ajax-voetballer Damián van der Vaart een waardevol cadeau dat ze kreeg op Instagram. "Mijn grootste wens was om weer een rode Kelly-tas te hebben", zet Meis bij de beelden terwijl ze haar verrassing openmaakt. "Ik heb er ooit een gehad, maar ja, we weten wat er is gebeurd", schrijft ze, verwijzend naar de diefstal die ooit is gepleegd bij haar.

"Ik had mijn wens voor dit jaar uitgesproken en... precies op mijn verjaardag kwam hij uit. Deze Kelly 25 in Rouge de Coueur is echt een droom. Dankjewel Anh, dat je dit mogelijk hebt gemaakt."

Gestolen tas

De handtas die Meis ontving werd eerder eens gestolen uit haar woning. De Nederlandse actrice, presentatrice en model ontdekte in juli 2023 na een vakantie dat er bij haar huis in Hamburg was ingebroken. De dief nam voor 530.000 euro aan handtassen mee. Hij kreeg een gevangenisstraf van vier jaar opgelegd.

"Ik heb een jaar niet doorgeslapen", zei de voormalig vrouw van oud-topvoetballer Rafael van der Vaart begin februari. "Ik heb veel gehuild. Als ik geluiden hoor die ik niet kan plaatsen, krijg ik klamme handen. Ik heb vaak paniekaanvallen, hartkloppingen. Vooral als ik 's avonds alleen ben. Het is bizar hoe lang dat aanhoudt", vertelde ze daarover volgens RTL.