Tennislegende Roger Federer kan geen bal meer raken: verliest potje tafeltennis van klein kind

Tennisser Roger Federer stopte in 2022 met tennissen en het lijkt erop dat hij het slaan tegen een bal verleerd is. De Zwitser speelde namelijk in China een potje tafeltennis tegen een meisje van 7 jaar oud en dat liep niet goed af.

Federer stopte in 2022, maar speelde een jaar eerder op Wimbledon al zijn laatste officiële wedstrijd. Daar verloor hij in de kwartfinale van de Pool Hubert Hurkacz en de laatste set van zijn carrière was erg pijnlijk: 6-0 voor Hurkacz. Het lijkt erop dat die dalende lijn zich ook na zijn afscheid heeft voortgezet.

De Zwitser, die in totaal 20 grandslamtoernooien wist te winnen, was op bezoek in de Chinese stad Shanghai. Federer mocht daar zijn kunsten niet op een tennisbaan vertonen, maar op de tafeltennistafel. Hij mocht het opnemen tegen een 7-jarig meisje met de bijnaam 'pineapple' (ananas). Dat liep ondanks een aantal tips van de coach niet goed af voor de tennislegende.

Federer domineerde jarenlang samen met rivalen Novak Djokovic en Rafael Nadal het mannentennis. Hij had met zijn twintig grandslamzeges lange tijd ook dat record in handen, maar de Serviër en de Spanjaard zijn hem inmiddels voorbijgegaan. Door een slepende knieblessure besloot hij in 2022 te stoppen met tennissen.

Het afscheid van Federer was bij de Laver Cup, een soort demonstratietoernooi. Hij dubbelde daar samen met Nadal een partij. Ze verloren die wedstrijd, maar vooral de beelden na afloop gingen de wereld over. De twee rivalen, die zoveel mooie wedstrijden tegen elkaar speelden, zaten in tranen naast elkaar bij een eerbetoon voor de Zwitser.