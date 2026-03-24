Panna Udvardy heeft zich met een opvallende beslissing buiten de baan in de schijnwerpers geplaatst. De Hongaarse tennisster, momenteel nummer 76 van de wereld, eerder deze maand nog ernstige dreigementen richting haar familie, waarna ze nu met een opvallende nieuwe stap naar buiten treedt.

Begin maart sloeg Udvardy alarm via Instagram nadat zij dreigende berichten had ontvangen van een onbekend persoon. In WhatsApp-berichten werd haar familie expliciet bedreigd en zou zelfs zijn gedreigd hen iets aan te doen als zij een wedstrijd tijdens een WTA 125-toernooi in Antalya niet zou verliezen. Volgens de tennisster beschikte de afzender over persoonlijke informatie, wat de situatie extra beangstigend maakte.

De 27-jarige Hongaarse gaf aan de zaak direct te hebben gemeld bij de WTA en andere betrokken instanties. Ze deelde screenshots van de berichten en liet weten dat de dreiging grote impact had op haar mentale voorbereiding en focus tijdens het toernooi.

Opmerkelijke stap

Drie weken na de bedreigingen kwam Udvardy met een opvallende aankondiging. Via een video op Instagram maakte de Hongaarse bekend actief te worden op het platform OnlyFans, dat vooral bekendstaat om exclusieve en vaak volwassen content. Daarmee kiest de nummer 76 van de wereld voor een opvallende nieuwe richting buiten de tennisbaan.

De tennisster gaf aan dat ze via het platform dichter bij fans wil staan en meer controle wil houden over haar eigen content en inkomsten.

Only Fans groeit onder topsporters

Udvardy is niet de eerste tennisster die deze route inslaat. Binnen het vrouwentennis gingen onder anderen Sachia Vickery, Arina Rodionova en Chloe Paquet haar al voor. Zij gebruiken het platform als extra inkomstenbron en om exclusieve content te delen met hun volgers.

Ook in het mannencircuit wint het platform aan populariteit. Zo sloot Nick Kyrgios zich eind 2023 aan en wordt de Fransman Alexandre Muller al langer gesponsord door het merk. Daarmee lijkt OnlyFans steeds vaker een alternatief verdienmodel te worden voor profsporters.