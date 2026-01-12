De Amerikaanse tennisster Sachia Vickery heeft zich onlangs openhartig uitgelaten over haar borstvergroting. Volgens huidige nummer 560 van de wereld was het een van de beste keuzes uit haar leven, en dat heeft meerdere redenen.

Vickery verveelde zich voor haar training en gaf haar Instagram-volgers daarom de kans om vragen te stellen. Eén volger was vooral benieuwd naar haar borstvergroting. "Is er iets goeds voortgekomen uit je borstvergroting, en wat was je belangrijkste reden om het te doen?", luidde de vraag.

'Te pittig voor Instagram'

De Amerikaanse liet hierop weten dat het haar geen windeieren legde, omdat het bijzonder gunstig uitpakte voor haar OnlyFans-pagina. "Het heeft mij een hoop geld opgeleverd op OnlyFans, dus dat was de investering zeker waard", zo antwoordde ze.

OnlyFans is een platform waarop makers content delen met betalende abonnees. Het platform is vooral bekend geworden door de seksueel getinte content die er wordt geplaatst. Vickery opende haar pagina op het platform in begin 2025, en vraagt een maandelijks bedrag van 12.99 dollar (omgerekend zo'n tien euro).

Ze beschreef haar content als 'te pittig voor Instagram'. "Ik heb altijd de grenzen opgezocht", zo verklaarde Vickery eerder in de podcast Black Spin Global haar keuze. "Het is echt een succes geworden. Het feit dat ik tennis speel, heeft mijn marketing zeker geholpen", verzekerde de Amerikaanse. Haar tennisresultaten zijn de laatste jaren weinig indrukwekkend. Van een 73ste plek zakte ze weg naar een plaats buiten de top 500.

In verhouding

Maar dat geld was voor Vickery niet de belangrijkste reden om een borstvergroting te ondergaan, zo vertelt ze. "Ik heb het jaren geleden vooral voor mezelf gedaan, omdat mijn kont zo groot is en ik wilde dat alles in verhouding was. Het is de beste keuze die ik ooit heb gemaakt. Superblij dat ik het heb gedaan!", zo besloot de Amerikaanse.

Niet de enige

Vickery is niet de eerste toptennisster die deze ingreep heeft ondergaan. Zo bevestigde Océane Dodin enkele maanden geleden dat zij haar borsten hat laten vergroten. Vanwege problemen met haar gehoord lag de Franse er een tijdje uit. In die periode besloot ze eindelijk te doen waar ze al jaren naar verlangde. "Ik wilde dit al heel lang", vertelde ze in gesprek met het Franse RMC Sport. "Omdat ik wist dat ik toch niet kon spelen, dacht ik: liever nu dan pas na mijn carrière."