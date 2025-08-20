De US Open is in volle gang. Op het laatste grandslamtoernooi is het meeste prijzengeld ooit te verdienen. Toch heeft de Amerikaanse tennisster Sachia Vickery een pikant bijbaantje voor een extra zakcentje.

In Flushing Meadows ligt een een prijzenpot klaar van liefst 77 miljoen euro. Dat is meer dan Roland Garros en Wimbledon dit jaar uittrokken. Deelname levert al 94.000 euro op. Zover is het voor Vickery niet, de Amerikaanse moet zich nog door het kwalificatietoernooi worstelen.

Vickery is de nummer 559 van de wereld en overleefde al één kwalificatieronde. Ze won in twee sets van de Oekraïense Anastassia Sobolieva. De Amerikaanse tennisster moet nog twee rondes overleven om voor de zevende keer toe te treden tot het hoofdtoernooi van de US Open.

Vickery te zien op pikant platform

Lukt dat niet, dan heeft de Amerikaanse een vangnet. Ze heeft namelijk een account op OnlyFans, waar mensen tegen betaling (vaak) erotische plaatjes en filmpjes kunnen kopen. Vickery is daar dit jaar mee gestart en vraagt een maandelijks bedrag van 12.99 dollar (omgerekend zo'n tien euro). Voor het geld hoeft ze het niet te doen, want ze tenniste meer dan een miljoen euro aan prijzengeld binnen.

Ze beschrijft haar content als "te pittig voor Instagram". "Ik heb altijd de grenzen opgezocht", verklaarde Vickery in de podcast Black Spin Global ooit haar keuze om op OnlyFans te beginnen. Maar daar houdt het niet op qua inkomsten.

Op date tegen betaling

Ze beweert namelijk dat ze "niet langer gratis date". "Ik doe dat niet langer vanwege het gedrag van mannen", verklaarde ze tijdens een vragenronde op Instagram. "Ik vraag nu om een aanbetaling vóór de date: stuur me 1.000 dollar en dan regelen we het."

Mogelijkheden verkennen

Vickery vertelde dat ze "dingen buiten tennis wilde doen". "Ik begin meer mogelijkheden op sociale media te verkennen", zei ze daarover. In januari startte ze met OnlyFans. "Het is echt een succes geworden. Het feit dat ik tennis speel, heeft mijn marketing zeker geholpen", verzekerde de Amerikaanse.

"Ik voel me er wel prettig bij. Het gaat heel goed met me. Natuurlijk krijg ik wel eens negatieve feedback, maar dat is normaal. Wat je ook doet in het leven, er zal altijd wel kritiek zijn. Als ik niets deed, zou ik kritiek krijgen, dus ik kan net zo goed op het platform gaan en er geld mee verdienen", maakte ze duidelijk.

Alles over US Open

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.