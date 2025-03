Tierende Johan Derksen neemt het op voor openhartige ex-topturnster: 'Anders was hij de lul geweest'

Wilfred Genee probeerde de donderdaguitzending van Vandaag Inside naar eigen zeggen 'luchtig' te openen met een gesprekje met bargast Petra Witjes. Maar haar levensverhaal maakte dusdanig indruk dat het minutenlang over 'kindermishandeling' ging, zoals Johan Derksen het zelf noemde.

Witjes, nu 34, was jarenlang een topturnster voor Nederland. Maar zij werd slachtoffer van de 'giftige' cultuur die in haar sport hing. Ze schreef een boek - Door de pijn heen - en was bijvoorbeeld 'diep teleurgesteld' toen turncoach Vincent Wevers werd vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. De vader van toptweeling Lieke en (olympisch kampioen) Sanne. Hoewel ze in haar boek geen namen van schuldigen noemt, weet Derksen dondersgoed waar ze het over heeft.

Topturnster Sanne Wevers deelt inspirerende woorden: 'We maken allemaal fouten' De Olympische Spelen in Parijs werden niet wat topturnster Sanne Wevers ervan gehoopt had. De Nederlandse olympisch kampioene van 2016 haalde de finale niet. Ook niet gek als je kijkt naar hoe de laatste jaren gegaan zijn voor de 33-jarige Wevers. Ze trekt veel lering uit de opgedane ervaring.

'Kindermishandeling'

Op de vraag van René van der Gijp of Witjes 'grensoverschrijdend gedrag' ervaren had in haar tijd in de Nederlandse selectie, gaf ze een duidelijk antwoord. Derksen noemde het tussendoor nog even snel 'kindermishandeling'. "Ik weet niet wie de term grensoverschrijdend gedrag heeft bedacht, maar ik vind het ook kindermishandeling", was Witjes het met de oud-voetballer eens. "Iedere dag, jarenlang, tegen kinderen, door volwassenen. Dat is kindermishandeling."

Hevige emoties bij Nederlandse turnsters: foto's tonen zusjes Lieke en Sanne Wevers in tranen De Nederlandse turnsters waren zondag intens verdrietig toen de scores bevestigden wat ze zelf al vreesden. Hun door blessures getergde voorbereiding zorgde er op de Olympische Spelen in Parijs voor dat ze naast bijna alles grepen. Als team misten ze de finale op een half punt en individueel kon alleen Naomi Visser voorzichtig juichen.

'Anders was hij ook de lul geweest'

Een tierende Derksen neemt het op voor Witjes en maakt gehakt van de turnfamilie Wevers. "Dat is een hysterische familie. Die zusjes vertellen natuurlijk alles door aan hun vader als andere meisjes klagen. Ook die Wevers (Vincent, red.) heeft zich flink misdragen, maar is er goed vanaf gekomen omdat er procedurefoutjes gemaakt waren in de rechtszaak. Anders was hij ook gewoon de lul geweest." Daarna geeft Witjes pijnlijke voorbeelden van wat ze meemaakte in de harde turnwereld.

Vier keer per dag op weegschaal

"Er werd geschreeuwd, gescholden, ik werd van toestellen geduwd en heb meegemaakt dat mijn t-shirt kapotgescheurd werd. We moesten ook vier keer per dag op de weegschaal. Voor en na de ochtendtraining, daarna naar school en vervolgens ook weer voor en na de middagtraining. Je voelde je gewoon schuldig als je iets gegeten had."