Curaçao-international Riechedly Bazoer heeft openhartig verteld over zijn ernstig zieke neefje Xiernonmar. In aanloop naar het historische WK voetbal, waar Curaçao voor het eerst ooit aan deelneemt, spreekt de voetballer over de impact die de zeldzame erfelijke hersenziekte van zijn 22-jarige neef op hem heeft gehad. "Wij kunnen doen wat we het liefst doen en worden ook nog eens flink betaald", zegt Bazoer.

In aanloop naar het WK staat Bazoer niet alleen stil bij het sportieve succes van Curaçao, maar ook bij de persoon die hem dagelijks motiveert. "Xiernonmar is écht een inspiratiebron voor mij. Hij heeft een progressieve spierziekte, zit een rolstoel en kan nauwelijks bewegen", opent Bazoer het emotionele verhaal tegen Sportnieuws.nl. "Hij is een paar keer komen kijken toen ik bij Ajax speelde en ook bij Vitesse."

Emotioneel moment bij Ajax

Vooral een moment uit 2015 staat velen nog helder voor de geest. Xiernonmar was destijds aanwezig bij de wedstrijd tussen Ajax en Willem II en overhandigde vlak voor de aftrap een bos bloemen aan zijn toen achttienjarige neef. Dat zorgde voor een emotioneel moment in de Johan Cruijff ArenA. "Ik haal heel veel energie en kracht uit de situatie van hem. Dan zie je maar hoe het leven óók kan zijn", vertelt Bazoer.

De transfervrije middenvelder, die de afgelopen jaren voor Konyaspor speelde, geeft aan dat de situatie van zijn neefje hem anders naar het leven heeft laten kijken. "Godzijdank zijn wij allemaal gezond en kunnen we doen wat we het liefst doen. En daarvoor worden we ook nog eens flink betaald", lacht Bazoer. "Als voetballer denk je dat gezond zijn vanzelfsprekend is, maar door Xiernonmar weet ik wel beter. Hoe hij in het leven staat is een voorbeeld voor me."

Historisch WK met Curaçao

Voor Curaçao staat er ondertussen een historisch toernooi voor de deur. Het land doet voor het eerst mee aan een WK voetbal en Bazoer maakt onderdeel uit van de selectie. Over het bijzondere eindtoernooi heeft hij nog niet uitgebreid gesproken met zijn neefje. "Maar ik weet dat hij, net als mijn hele familie, héél trots is dat ik onderdeel mag uitmaken van de WK-selectie van Curaçao en dat ik geschiedenis ga schrijven. Hopelijk kan ik ook nog een doelpuntje maken", besluit de ex-Ajacied lachend.

Curaçao opent het WK op 14 juni met een wedstrijd tegen Duitsland. Daarna wachten in groep E nog duels met Ecuador en Ivoorkust.

