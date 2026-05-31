Vanaf het moment dat bekend werd dat de talkshow Vandaag Inside op Curaçao zou worden opgenomen, was Wilfred Genee niet te houden. De presentator vond het een uitstekend idee, daar waar Renè van der Gijp en Johan Derksen terughoudend reageerden. De twee weken van vandaag Inside op het eiland zijn nu voorbij, waarna Genee een bijzonder cadeau kreeg van een eilandbewoner.

Eind maart maakte tv-zender SBS 6 duidelijk dat Vandaag Inside en ook De Oranjezomer vanuit Curaçao uitgezonden zouden worden in de aanloop naar het WK voetbal. SBS6 liet desttijds weten dat het "uiteraard niet uitgesloten" is dat spelers van het Curaçaose voetbalelftal zullen aanschuiven. Het land doet voor het eerst in de geschiedenis mee aan het wereldkampioenschap voetbal.

Johan Derksen

Daar kwam niks van terecht. Integendeel, Johan Derksen droeg juist bij aan onrust rond het team van Curaçao. Hij vond het lomp van voetbaltrainer Dick Advocaat dat hij na zijn afscheid bij Curaçao toch terugkeerde als bondscoach. Daarnaast stelde Derksen dat het wel mee zou vallen met de ziekte van Advocaats dochter; terwijl die situatie de reden was dat hij zich eerst terugtrok als bondscoach.

Kunst

Genee kreeg nadatVandaag Inside afscheid nam van het eiland een kunstwerk overhandigd van een artiest die op Curaçao woont. Vanessa Werkhoven schrijft op Instagram: "Natuurlijk kon ik de kans niet laten liggen om een ​​speciaal kunstwerk voor Wilfred Genee te maken! De opdracht was om zijn recente tijd op Curaçao vast te leggen en te symboliseren in een betekenisvol werk. Ik ben ervan overtuigd dat ik dat hoofdstuk prachtig heb weten weer te geven in dit kunstwerk."

Het doek is een collage van zaken die bij het eiland horen, zoals de gekleurde huisjes aan de Handelskade en een persoon met een donkere huidskleur. Ook is er ruimte voor een verwijzing voor het muzieknummer dat Genee zingt: Koekoek.

Meer muziek van Genee

John de Bever en Wilfred Genee zijn opnieuw de studio ingedoken om een speciale WK-single op te nemen. Ze kregen daarbij hulp van oud-voetballers Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder. Het nummer is een nieuwe versie van het liedje Koekoek, dat De Bever en Genee eerder met elkaar maakten. Dat Van der Vaart en Sneijder mee wilden doen "is natuurlijk wel echt te gek", stellen De Bever en Genee. "Wie had dat ooit gedacht, samen op het middenveld dat ging niet, maar nu staan ze samen te zingen in de studio!"

Genee bracht door de jaren heen al verschillende voetballiedjes uit, zoals Nederland Is Helemaal Oranje samen met Johan Derksen, en Johnny Rep, een eerbetoon aan de gelijknamige voetballer.

