Wie naar Michael van Gerwen kijkt, ziet een compleet ander mens. De Nederlandse topdarter moest fysiek en mentaal veranderen na een loodzwaar jaar. Het valt dartsfans al maanden op dat Van Gerwen flink afgevallen is, maar hoeveel en waarom was onbekend. Tot nu. De nummer drie van de wereld straalt als hij het over zijn transformatie heeft.

In de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door vertelt Van Gerwen over zijn afslankaanpak. "Ik ben meer dan twintig kilo kwijt en we zijn er nog niet. Er moet nog een kilo of tien af." Een deel van het afvallen ging met bewust leven en bewegen. Het andere deel gebeurde onder druk van stress in zijn leven, vooral rondom de scheiding van ex-vrouw Daphne.

"Dat helpt wel mee. Je zit in een lange relatie en huwelijk, dan kom je in een sleur terecht dat je jezelf niet op één zet. Nu doe ik dat wel en dat is belangrijk."

'Dan gaat het hard'

Goede vriend Vincent van der Voort zag van dichtbij hoe Van Gerwen veranderde in die zware periode. "We zaten hier (bij Van Gerwen thuis, red.) regelmatig. In het begin viel hij snel af door de stress. Dan at hij gewoon een hele dag niet, ook omdat hij geen honger had. Dan gaat het ook hard", zag Van der Voort. Van Gerwen beaamt dat en zegt ook dat de dartskalender zo moordend is, dat hij op een gegeven wel aan zichzelf móést denken.

'Ik ben geen Brad Pitt hè'

Door minder te eten en meer te bewegen lukt het Van Gerwen om de ene kilo na de andere te verliezen. "En dan krijg je complimenten en dat beviel wel goed. Dan had ik weer een broekmaat kleiner."

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

Daar haakt Van der Voort lachend op in. Bij zijn sponsor Winmau worden ze volgens hem 'gek' van het feit dat ze Van Gerwens kleding steeds moeten vervangen of kleiner moeten maken. "Ik ga toch ook niet in een pyjama gooien?", reageert MVG gevat. "En ik heb ook geen wasbordje, ik ben geen Brad Pitt hè."

Padel

Waar veel mensen in de sportschool proberen af te vallen, vindt de Nederlandse topdarter (36) dat vooral 'geestdodend'. Hij vindt zijn vreugde op de padelbaan. "Ik moet een klein beetje aan mezelf werken, dat is niet onverstandig. En op de padelbaan kom je ook veel nieuwe mensen tegen en is het veel gezelliger dan in de sportschool. Nu neem ik ook af en toe een lesje. En zelfs als iemand veel slechter is dan de rest, kan diegene toch gewoon meedoen. Ik vind het heel leuk."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

Dit en meer beluister je in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Naast Michael van Gerwen zit ook goede vriend Vincent van der Voort erbij. Hij kondigt aan definitief te stoppen met darts. Check de aflevering hieronder of bekijk en beluister 'm via YouTube, Spotify of Apple Podcasts.