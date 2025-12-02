Het WK darts staat voor de deur en dus is het in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door tijd voor ex-prof Vincent van der Voort om vooruit te blikken op de eerste ronde. Op 11 december beginnen vijftien Nederlanders aan het grootste WK ooit. "Het wordt geweldig."

Van der Voort is lovend over de opzet. Voor het eerst doen er 128 darters mee aan het WK, stroomt iedereen in de eerste ronde in en zijn er al meteen wedstrijden voor de topnamen. Van Gerwen is als nummer drie van de wereld én drievoudig wereldkampioen de favoriet vanuit Nederlands oogpunt. Alhoewel: is dat wel zo? Na een mager jaar moet MVG iets uit zijn hoge hoed toveren.

'Dat is natuurlijk iets unieks'

Van der Voort maakt zijn goede vriend van dichtbij mee en onthult in Sportnieuws.nl Darts Draait Door dat Van Gerwen er beter voor staat dan vorig jaar. Ook toen kende hij een zwak jaar, maar schopte hij het op het WK tot de finale. Daarin verloor hij van de jongste wereldkampioen ooit, Luke Littler. "Buiten dat er 128 meedoen, wordt dit ook gewoon de eerste winnaar die één miljoen pond gaat verdienen. Dat is natuurlijk iets unieks."

Nederlanders

De PDC heeft het WK darts zo gepland, dat er elke dag minstens één Nederlander in actie komt tussen 11 december en 19 december. De hoop is er bij Van der Voort dan ook dat er veel Nederlanders de pauze met Kerstmis overleven en terugkeren voor een partij in de derde ronde. Buiten Danny Noppert tegen Jurjen van der Velde kunnen de landgenoten elkaar in de eerste twee rondes niet tegenkomen. "Dat is tof. Natuurlijk zitten er wat zaadpotjes tussen, maar over het algemeen belooft het een geweldig WK te worden."

Van Gerwen en Van Barneveld laat

Dat Van Gerwen en Raymond van Barneveld in de laatste dagen van de eerste ronde in actie komen, is volgens Van der Voort 'gunstig' voor allebei. Ook omdat de tweede ronde er dan vlak achteraan komt. Voor titelverdediger Littler is het heel anders: die moet de openingsavond kleur geven tegen Darius Labanauskas en zit vervolgens meer dan een week in de wachtkamer voordat zijn tweede ronde begint.

Beluister de podcast

Luister de uitgebreide voorbeschouwing op het WK darts van Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door hieronder. Of check in via kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.