Er is een hoop veranderd in het leven van topdarter Michael van Gerwen. De Nederlander ging privé door een diep dal toen in het voorjaar zijn huwelijk met ex-vrouw klapte. De zorg over hun twee kinderen en de afwikkeling van de scheiding zorgden ervoor dat ook de resultaten op het dartbord uitbleven en tegenvielen. "Dat heeft heel veel gedaan met mij als persoon", zegt Van Gerwen in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

De Nederlandse darter is vlak voor zijn negentiende WK darts te gast in de dartspodcast van deze site. Daarin kijkt hij uitgebreid terug op het 'zwaarste jaar van zijn leven'. De vele veranderingen zijn zowel zichtbaar als onzichtbaar bij Van Gerwen. De scheiding is afgerond bijvoorbeeld. "We (hij en Daphne, red.) hebben goede regelingen en contact over de kinderen. Dat is het belangrijkste, ook voor de toekomst van de kinderen. We hebben allebei een nieuw leven en daar moeten we mee door."

'Dat doet veel met me'

Het is voor de drievoudig wereldkampioen darts zoeken naar de juiste balans en dat is volgens hem niet altijd even makkelijk. Daarbij komt ook nog dat zijn vader ernstig ziek is. "Dat doet allemaal veel met me. Dit was honderd procent zeker het zwaarste jaar van mijn leven. Maar ik kan er moeilijk de hele tijd stil bij blijven staan, ik moet ook door. Dingen een plekje proberen te geven en dat gaat met vallen en opstaan. Ik moet het helemaal alleen doen, niemand kan me hierbij helpen. Dat heeft tijd nodig en soms meer tijd dan ik mezelf soms gun. Dat moet ik voor lief nemen."

'Een goede vader zijn'

Nu zijn nieuwe leven steeds beter vorm begint te krijgen, hoopt hij dat er ook mooie dingen uit komen. De honger naar betere prestaties als darter. "Ik wil weer goed presteren. En een goede vader zijn, dat is het belangrijkst. De balans vinden gaat steeds beter. Maar het is niet altijd alleen maar goed of rustig. Je hebt met kinderen en emoties te maken. Om dat af en toe een plekje te geven, is niet makkelijk."

Zoë wil mee naar Engeland

Kinderen Mike en vooral Zoë vragen inmiddels weer regelmatig wanneer ze mee mogen naar Engeland. "Dat vindt ze fantastisch. Zij is gekker op mijn darts dan Mike. Ze vroeg al wanneer ze mee mocht en wanneer ik weer een prijs voor haar ging winnen."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

Dit en meer beluister je in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Naast Michael van Gerwen zit ook goede vriend Vincent van der Voort erbij. Hij kondigt aan definitief te stoppen met darts. Check de aflevering hieronder of bekijk en beluister 'm via YouTube, Spotify of Apple Podcasts.